Brussels Airlines: la grève du personnel de cabine évitée de justesse

La grève du personnel de cabine de Brussels Airlines, qui était prévue en décembre, est finalement évitée.

Le personnel de cabine de Brussels Airlines ne fera finalement pas grève le week-end des 1er, 2 et 3 décembre après l’accord intervenu entre direction et syndicats, a indiqué samedi après-midi Olivier Van Camp, du syndicat socialiste BBTK.

Selon lui, la direction a mis sur la table une « proposition sérieuse » sur laquelle le personnel sera consulté au cours du mois prochain.

Le personnel de cabine de Brussels Airlines avait déposé un préavis de grève pour les 1er, 2 et 3 décembre, avait annoncé jeudi le syndicat chrétien francophone CNE. Ce préavis visait notamment à dénoncer le non-respect de plusieurs conventions collectives de la part de la direction.

Le préavis de grève avait été déposé en front commun, mais il est vite apparu que les autres syndicats laissaient à la direction une plus grande marge de négociation.

Ces négociations ont abouti samedi à un accord de non-grève en décembre, rapporte Olivier Van Camp du syndicat socialiste BBTK. Cet accord était important pour l’entreprise, car les vacances et la période des fêtes approchent à grands pas, et les syndicats l’ont bien compris, explique-t-il.

Selon M. Van Camp, la direction a mis sur la table une « proposition sérieuse et détaillée » comportant des garanties financières et des accords sur les conditions de travail, le repos et la garantie de revenus en cas de maladie. Le personnel sera consulté à ce sujet dans le courant du mois de décembre.



Pour les pilotes de Brussels Airlines, qui ont déposé mercredi un préavis de grève pour des actions à partir du 11 décembre, une réunion de réconciliation suivra lundi.