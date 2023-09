Barcelone, meilleure destination “tracances”

Visiter une contrée nouvelle tout en y travaillant, un concept qui séduit de plus en plus. Tel est donc le sens des “tracances”, contraction de “(télé)travail” et “vacances”…

La multinationale IWG, qui loue bureaux et espaces de coworking, a dressé le classement des villes qui se prêtent le mieux à ce type de télétravail à partir d’un pays étranger, agréable de préférence. Elle s’est basée sur des critères comme le climat, la culture, la disponibilité d’espaces de travail et la qualité de la connexion internet (qui s’avère évidemment primordiale).

Son top 10 est le suivant: Barcelone, Toronto, Pékin, Milan, New York, Rio de Janeiro, Amsterdam, Paris, Jakarta et Lisbonne. La capitale catalane coche toutes les cases mais ce sont également des considérations économiques qui la distinguent, prix des loyers et de la nourriture étant (relativement) peu élevés.