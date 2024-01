Baby blues: aurons-nous en Belgique les chiffres de naissances les plus bas depuis 1942 ?

De début décembre 2022 à fin novembre 2023, on a décompté 110.648 naissances en Belgique. A moins d’un rebond spectaculaire en décembre, nous aurons en 2023 comptabilisé moins de 111.000 naissances, ce qui ne nous était plus arrivé depuis… 1942.

Voici quelques jours, lors d’une conférence de presse réunissant 200 journalistes, le président français Emmanuel Macron a affirmé vouloir réarmer la France. La réarmer militairement, civilement, moralement mais aussi… démographiquement. L’institut français des statistiques, l’Insee, a en effet publié des chiffres inquiétants , montrant une baisse de la natalité de 6,6 % par rapport à 2022, soit le plus faible nombre de naissances depuis 1946.

Dans un pays comme la France, qui faisait preuve d’une démographie un peu plus dynamique que l’Allemagne, le Japon ou l’Italie, c’est évidemment une mauvaise nouvelle pour la société et pour l’économie : moins de naissances, cela signifie un vieillissement plus rapide de la population, avec les problèmes de croissance, de financement des retraites et des soins de santé que cela implique. A moins, bien sûr, de compenser ce recul des naissances par l’immigration, comme l’a fait, par exemple, Angela Merkel et comme commence à le faire l’Italie.

Et chez nous ? Les chiffres de naissance sur la totalité de 2023 ne sont pas disponibles, mais on dispose depuis quelques jours des chiffres clos fin novembre, qui montrent que nous sommes sur le même bateau. Sur une année mobile (de début décembre 2022 à fin novembre 2023), la Belgique a comptabilisé 110.648 naissances. « Sur base des 11 premiers mois de l’année 2023, on observe sur base des données provisoires, une baisse de 2,8% par rapport aux mêmes 11 premiers mois de l’année 2022 », nous écrit Statbel. Si la tendance se confirme sur l’année 2023, cela signifierait que nous aurions moins de 111.000 naissances en 2023, soit le nombre de naissances le plus bas depuis… 1942. La période de guerre avait en effet fait chuter le nombre de naissances : alors qu’en 1938 les Belges avaient fait plus de 130.000 bébés, et en 1939 plus de 126.000, ce chiffre était tombé à 110.323 en 1940, 98.417 en 1941 et 105.749 en 1942.

On devrait en savoir un peu plus dans quelques semaines : Statbel publiera les chiffres provisoires des naissances le 12 février, et les chiffres provisoires des décès pour 2023 le 25 janvier. Les chiffres définitifs des naissances en 2023, ainsi que les décès, seront publiés avec les chiffres officiels de la population belge, le 4 juin 2024.