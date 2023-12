Au nord du pays, le trafic maritime reprend lentement mais sûrement

La navigation dans les ports belges via la côte et l’Escaut occidental a repris lentement mais sûrement mardi. Le trafic maritime sera néanmoins encore perturbé ce soir et cette nuit puisqu’une nouvelle action est prévue au centre de contrôle de Zeebrugge, prévient l’agence des services maritimes et côtiers (MDK).

Le trafic maritime à destination et en provenance des ports flamands était perturbé ces derniers jours, en raison d’actions syndicales. Ces dernières ont débuté lundi dans plusieurs écluses de Flandre et se sont étendues aux ports dans l’après-midi. Elles découlent d’un mécontentement à l’égard des négociations sur le nouveau statut du personnel au sein de l’administration flamande.

Mercredi, le syndicat chrétien a conclu un accord sur la réforme du statut des fonctionnaires avec la ministre flamande de l’Intérieur et de l’Administration, Gwendolyn Rutten. Les autres syndicats n’y sont, eux, pas parvenus.

Les perturbations ne sont cependant pas encore terminées. « Cette nuit, une nouvelle action se tiendra au centre de contrôle de Zeebrugge », a annoncé le MDK. Elle entraînera « la suspension partielle du trafic maritime de la côte, y compris pour le poste de pilotage de Wandelaar. La navigation vers Flessingue resta possible via la station Steenbank au large de la côte néerlandaise », a précisé l’agence.

D’après cette dernière, 17 pilotes maritimes affiliés à l’ACOD mènent une action pour ralentir la navigation. Une petite poignée d’entre eux ne s’est toutefois pas déclarée en grève. En attendant, quelque 46 navires attendent dans les ports belges, tandis que 41 autres sont à l’ancre à Steenbank, au large de l’Escaut occidental.