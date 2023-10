15% des étudiants belges travaillent en parallèle de leur scolarité

Les Pays-Bas sont les champions de l’emploi chez les jeunes étudiants. Mais à quel prix ?

En Belgique, 15% des jeunes âgés de 15 à 29 ans ont un emploi tout en étudiant. Ils sont 83% à ne pas être employés et 2% inactifs mais à la recherche d’un emploi. Ce sont les résultats de la dernière étude d’Eurostat, l’agence de statistiques européenne.

Dans le reste de l’Europe, 72% des jeunes âgés de 15 à 29 ans restent inactifs pendant leur scolarité. Ils sont 25% à avoir un emploi, tandis que 3% recherchent activement un emploi. Mais les disparités sont énormes selon les États membres.

Ainsi, au niveau national, les proportions les plus élevées de jeunes employés et scolarisés ont été observées aux Pays-Bas avec un taux à 73%. Soit les trois quarts des étudiants de moins de 29 ans. Arrivent ensuite le Danemark avec 52% de jeunes étudiants en emploi, et l’Allemagne avec 45%. A l’inverse, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie enregistrent des taux d’emploi entre 2 et 6%.

Des jeunes de 15 ans payés 3€ de l’heure

Alors pourquoi un tel différentiel ? Et bien les gouvernements nationaux n’exercent pas les mêmes politiques, et certaines d’entre elles attisent les débats et suscitent l’étonnement.

Si on prend les Pays-Bas, qui ont donc un taux d’emploi des étudiants quasiment cinq fois supérieur à la Belgique, le gouvernement fait la guerre au chômage des jeunes depuis plusieurs années. Si les établissements se félicitent de créer des « liens étroits » avec les entreprises, ils poussent aussi les jeunes à accepter chaque offre d’emploi qui correspond au marché du travail et à l’économie réels. Et très souvent, les jeunes sont encouragés dans le système éducatif à travailler en même temps dans des petits boulots.

Mais à quel prix ? Et bien au prix du travail précaire. Ainsi, aux Pays-Bas, au 1er juillet 2023, le salaire minimum brut par heure pour 38 heures de travail est de 12€12 pour les personnes âgées de 21 ans et plus ; 9€70 pour celles âgées de 20 ans ; de 7€27 à 19 ans ; 6€06 à 18 ans ; 4€79 à 17 ans ; 4€19 à 16 ans ; et 3€64 à 15 ans. En Belgique, à titre de comparaison, le salaire minimum pour les jeunes âgés de 16 ans est de 7€95 (soit quasiment deux fois supérieur), 8€67 à l’âge de 17 ans, 9€38 à 18 ans et 10€ à 19 ans.

Une situation qui en a fait bondir plus d’un en Belgique, particulièrement au mois d’avril dernier, lorsqu’on apprenait que les magasins Albert Heijn aux Pays-Bas, une marque du groupe Ahold Delhaize, recrutaient des jeunes âgés de 13 et 14 ans, pour un revenu de 3€94 de l’heure. Scandaleux pour certains, mais une situation donc légale aux Pays-Bas. Une main d’œuvre moins chère pour les uns, mais qui est vu comme de l’exploitation pour les autres. Une raison de plus pour toujours chercher à savoir ce qu’il y a derrière les chiffres…