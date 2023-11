Les révélations de l’émission « Investigation » de la RTBF quant à la présence de substances polluantes dans l’eau du robinet à Chièvres ont suscité une vague d’inquiétude en Wallonie. Quelle est la qualité de mon eau? En réponse à cette nouvelle polémique, les autorités compétentes ont mis des outils à disposition du grand public pour vérifier la présence de PFAS dans chaque commune.

Selon une enquête récente de la RTBF, les habitants de douze villages de la région d’Ath (Chièvres, Tongre-Saint-Martin, Tongre-Notre-Dame, Huissignies, Ladeuze, Moulbaix, Villers-Notre-Dame, Ormeignies, Tourpes, Blicquy, Chapelle-à-Oie, Ellignies-Sainte-Anne, Aubechies) ont consommé une eau contaminée aux PFAS entre octobre 2021 et mars 2023. Un constat qui a mené les habitants des autres communes wallonnes à s’interroger quant à la qualité de leur eau courante. Comment est l’eau de ma commune? Est-elle vraiment potable? Y retrouve-t-on des PFAS?

PFAS, de quoi s’agit-il?

PFAS est l’acronyme anglais de substances per- et polyfluoroalkylées. Il s’agit de molécules regroupant plusieurs composés chimiques. Les PFAS ne sont pas des substances naturelles, elles sont fabriquées par l’industrie chimique pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs… On en retrouve notamment dans les poêles et dans les vêtements imperméables.

Les PFAS sont surnommés les « produits chimiques éternels » car ils sont extrêmement persistants. Une fois qu’ils sont rejetés dans l’environnement, ils ont une durée de vie de plusieurs centaines voire de milliers d’années.

Considérées comme polluantes et dangereuses pour la santé, les PFAS ont récemment fait l’objet de nouvelles normes. Ainsi, en 2020, une directive européenne impose de respecter, à partir de 2026, une valeur maximale de 100 nanogrammes par litre d’eau potable.

Le cas de Chièvres À Chièvres, une eau polluée (entre 200 à 300 nanogrammes/litre!) aurait été distribuée durant près de deux ans. Pour répondre aux futures normes (voir encadré), le distributeur wallon a néanmoins mis en place un système de traitement au charbon actif afin de ramener les taux de concentration PFAS à des valeurs bien plus faibles – entre 40 et 60 nanogrammes par litre. Depuis avril 2023, cette eau respecte donc la limite de 100 ng/l dans les eaux brutes.

L’eau de ma commune est-elle polluée?

Depuis septembre 2023, un monitoring régional a débuté en Wallonie afin d’avoir une vision exhaustive des sites potentiellement problématiques. Il s’achèvera en avril 2025. Par la même occasion, il est désormais possible de vérifier la qualité de votre eau du robinet sur le site internet de la Société Wallonne Des Eaux (SWDE).

Comment ça marche? Rendez-vous sur le site de la SWDE et entrez votre code postal, votre rue et le numéro de votre maison dans l’outil en question. Une analyse précise réalisée au cours de ces 12 derniers mois s’affiche alors. Les premiers résultats vous indiquent plusieurs éléments: l’acidité et la dureté de votre eau, sa composition, la présence de nitrates et de pesticides, la fréquence des contrôles effectués et enfin la qualité. Vous pouvez également télécharger un rapport plus complet, qui vous indiquera notamment le taux de PFAS dans l’eau de votre commune.

Prenons un exemple concret: vous habitez 13 Rue Auguste Maquet, 5000 Namur. Voici les données que l’on obtient:

Fréquence des contrôles: 49 analyses réalisées au cours des 12 derniers mois

49 analyses réalisées au cours des 12 derniers mois Dureté (°f): 23,7°f – moyennement dure

23,7°f – moyennement dure Acidité (pH): 7,6-8 – neutre

7,6-8 – neutre Composition: Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium, Chlorides et Sulfates

Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium, Chlorides et Sulfates Présence de nitrates et pesticides: 4,6-15,5 mg/l de nitrates et 8 ng/l de pesticides

4,6-15,5 mg/l de nitrates et 8 ng/l de pesticides Qualité de l’eau: la qualité de votre eau est conforme aux dispositions légales.

Dans le rapport complet, on remarque qu’il y a un taux de PFAS de 29 ng/l, soit bien en dessous de la limite qui sera imposée par la future directive européenne.

À Bruxelles, Vivaqua propose un outil du même genre. Pour en savoir plus sur la qualité de l’eau chez vous, sélectionnez votre commune et tapez votre adresse. Choisissez aussi la période pour laquelle vous voulez consulter les données. Seule différence: seule la dureté de l’eau est ici analysée. À savoir que la dureté représente la teneur en calcium et en magnésium dissous dans l’eau. Le rapport sera dès lors moins complet.