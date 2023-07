Un premier guide Gault&Millau dédié aux vins belges !

La viticulture belge a le vent en poupe, tant en termes de volume que de qualité.

Preuve supplémentaire du succès de nos crus belges: le lundi 26 juin à l’hôtel Steigenberger à Bruxelles, Gault&Millau a présenté son tout premier guide des vins belges. Le célèbre guide jaune a fait appel à une trentaine de sommeliers et d’experts belges pour déguster, à l’aveugle, 300 cuvées issues de nos domaines.

Lire aussi | Record absolu de production de vin belge: 3 millions de litres en 2022

Il en ressort une sélection de 172 vins issus de 82 domaines, dont 42 coups de cœur et 18 Belgian Wine Awards. Parmi les joyeux récipiendaires de ces awards, on retrouve, en Wallonie, le Domaine des Agaises, le Domaine du Chant d’Eole, la coopérative Vin de Liège, le Château Bon Baron, le Château de Bousval et le domaine La Falize. Le guide détaille chacun des 82 domaines et met l’accent sur leur offre œno-touristique.

Gault&Millau Wine Guide Belgium, 228 pages, 25,95 euros