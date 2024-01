Transition vers la neutralité climatique: la Wallonie sélectionne 62 projets

Le gouvernement wallon a validé la sélection des 62 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets publics du Fonds pour une transition juste. Ils représentent un investissement total de 197,4 millions d’euros jusqu’en 2029 sur les trois arrondissements éligibles (Charleroi, Mons et Tournai).

Dans le cadre de sa politique de cohésion, l’Union européenne tente de corriger les déséquilibres entre les régions d’Europe et de renforcer la cohésion économique et sociale. Le Fonds pour une transition juste (FTJ) est l’un des outils financiers de cette politique de cohésion. Il permet de soutenir les territoires confrontés à des défis sociaux, économiques et environnementaux majeurs dans leur transition vers la neutralité climatique d’ici 2050.

Dans le cadre de ce Fonds, la Wallonie dispose d’une enveloppe totale de 438,9 millions d’euros dont 197,4 millions pour des projets publics et 241,5 millions d’euros pour des projets privés à destination des grandes, moyennes et petites entreprises. Les projets publics retenus font l’objet d’un cofinancement de l’UE (79 millions), de la Wallonie (98,7 millions) et des opérateurs sélectionnés (19,7 millions).