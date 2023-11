Resa se dote d’un holding « afin de répondre aux besoins de la transition énergétique »

Resa, le principal gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) d’électricité et de gaz de la province de Liège, s’est doté d’un holding, appelé Resa Holding, « afin de répondre aux nécessités et aux besoins de la transition énergétique », indique ce dernier jeudi. De la sorte, ce holding pourra détenir non seulement le GRD, qui est actuellement une filiale de l’intercommunale liégeoise Enodia, mais aussi une société active dans cette transition, justifie-t-il.

La création du holding a pour seul objectif de répondre aux nécessités et aux besoins de la transition énergétique, enjeu majeur repris dans la déclaration de politique régionale (DPR), insiste-t-on. « Cela permettra aux communes actionnaires de Resa et à la Province de Liège de détenir à la fois le GRD et une société de transition énergétique. »

Cette dernière développera des activités complémentaires aux métiers de GRD (notamment batterie de stockage, biométhanisation, communautés d’énergie, bornes de recharge électrique, hydrogène /CO2 et produits dérivés) en partenariat avec d’autres acteurs du secteur énergétique, liste Resa Holding.

Le holding a été constitué « avec grande transparence à l’égard des autorités de tutelle, la Cwape et les différents actionnaires/stakeholders de Resa, dans le strict respect du cadre réglementaire », conclut-on.