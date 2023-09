« Remind Wallonie » veut faire de la Wallonie la « Mineral Valley » de l’Europe du Nord-Ouest

La plateforme d’excellence industrielle « Remind Wallonia », une première en Europe, entend faire de la Wallonie la « Mineral Valley » de l’Europe du Nord-Ouest.

Son objectif est de mettre en place un écosystème dédié à la circularité des matières minérales, notamment les granulats, sables, bétons, argiles. La nouvelle plateforme a été inaugurée mardi au Sparkoh! à Frameries en présence de Willy Borsus, vice-président de la Wallonie, et de Thomas Dermine, secrétaire d’Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques.

L’objectif des projets nourris par « Remind Wallonia » est d’imaginer de nouveaux matériaux en synergies et co-création ainsi que de mettre en place de nouvelles filières de valorisation des produits, tout en conservant au maximum la valeur ajoutée sur le territoire wallon, en circuits courts. Sept projets de recherche et développement sont actuellement actifs au sein de la nouvelle plateforme. Ils sont soutenus par quinze industriels, ils bénéficient du soutien scientifique de deux universités (UCL, ULg) ainsi que de deux centres de recherche.

Quatre axes stratégiques

Ces projets sont articulés autour de quatre axes stratégiques: les matériaux de construction durables, les bétons à haute performance, les liants alternatifs et les matériaux carbonés. Le budget des sept projets en cours est de quelque 22 millions d’euros, soutenus à hauteur de 13,5 millions d’euros par la Wallonie via le Plan de Relance, le solde étant pris en charge par les industriels sur fonds propres. « Le but est d’amener l’industrie minérale, très menacées par les quotas de CO2, à plus de circularité et de décarbonation », ont indiqué les instances de « Remind Wallonia ».

« La volonté est aussi de préserver la ressource, certains gisements étant, à terme, limités, et ainsi de chercher des alternatives. De nombreux autres projets industriels verront progressivement le jour pour donner un coup de pouce à l’économie, à l’emploi durable et non-délocalisable et ainsi amener le secteur vers une industrie wallonne décarbonée. »