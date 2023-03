La Wallonie se met en ordre pour les déchets

Le Parlement wallon a adopté un énorme projet de décret qui, entre autres, transpose six directives européennes relatives aux déchets et à l’économie circulaire.

La pilule n’était pas des plus simples à avaler : les députés wallons ont adopté un projet de décret porté par Céline Tellier, la ministre de l’Environnement, et riche de quasi 200 pages. Le vote permet, entre autres, à la Wallonie de rattraper son retard dans la transposition de six directives européennes liées à l’économie circulaire et aux déchets. Qu’est-ce qui change ?

A l’instar de ce qui se passe déjà pour les déchets ménagers (Fostplus) ou les déchets électroniques et électriques (Recupel), le gouvernement wallon va pouvoir mettre en place des systèmes de responsabilité élargie des producteurs pour une série de produits à usage unique : mégots, chewing-gums, textiles, mobiliers, ballons de baudruche, etc.

Ces producteurs devront financer ou gérer la collecte et le traitement de leurs déchets. Pour les mégots et les chewing-gums, ils devront investir dans les politiques de propreté publique. Ces déchets représentent 70 % des déchets sauvages dont la gestion est très largement à charge des communes. Les mégots prendraient, seuls, 35 % de ces déchets sauvages à leur compte.

A la consigne !

Le décret permet aussi aux autorités wallonnes de se lancer dans un système de consignes des canettes et des bouteilles en plastique. Il va de soi que ce système doit se faire en parfaite entente avec les deux autres Régions. Ce décret prévoit aussi la généralisation de la collecte sélective des déchets organiques d’ici à la fin de l’année. Enfin, désormais, après les activités organisées par les autorités publiques, l’ensemble des événements, couverts ou non, culturels, sportifs, de loisirs et folkloriques ne pourront plus utiliser de gobelets à usage unique.