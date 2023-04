La Wallonie espère (enfin) accueillir au moins une grande usine de batteries

Le gouvernement wallon lance un appel à projets dans le cadre de l’explosion du besoin de stockage d’énergie. En espérant devenir un acteur clé d’un domaine énergétique vital.

Et un appel à projets de plus, un! Le gouvernement lance un quatrième appel dans le cadre de son plan de relance, pour tenter de contribuer à la réindustrialisation de le Région. Objectif, cette fois: devenir un acteur important sur le plan européen en matière de production ou de reconditionnement de batteries. Les appels à projets précédents concernaient la filière plastique, la construction durable et la production de masques, dans le cadre de la rise Covid.

Cinquante millions d’euros sont, cette fois, mobilisés, en partenariat avec Wallonie Entreprendre. Les lettres d’intention doivent être déposées pour le 15 juin, la validation des projets sélectionnés étant prévue pour le mois de novembre.

Un écosystème wallon

« Le stockage d’énergie et la production de batteries est un secteur qui va exploser ces prochaines années, souligne Willy Borsus (MR), ministre wallon de l’Energie. On estime que 50% des voitures seront électriques à l’horizon 2030. De même, la flexibilité du réseau nécessitera des besoins de stockage situés dans une fourchette comprisesentre 1 et 1,5 GW. »

Pour l’instant, la Belgique ne se trouve pas sur la carte des grands fabricants de batteries, qui ouvrent des usines en Allemagne, en Pologne, en Suède ou en France. « Nous disposons d’un écosystème avec les universités et les centres de recherches, des PME actives dans la production ou le recyclage, mais il n’y a pas encore de grande usine de production, souligne Olivier Bouchat, membre du Comité de direction de Wallonie Entreprendre. Nous espérons en accueillir au moins une prochainement. »

Un projet a été annoncé par la branche belge du groupe ABEE: il a pour ambition la construction d’une giga-usine en Belgique, à Seneffe-Manage où l’on produirait des milliers de batteries chaque année. « Nous sommes en plein travail », a déclaré à ce sujet Willy Borsus, laissant entendre que cela était plus complexe qu’annoncé. Et que l’appel à projets était ouvert à tous.

Cet appel, ont insisté le ministre et les responsables de Wallonie Entreprendre, s’inscrit dans la nécessité de réindustrialiser la Wallonie, mais aussi dans la volonté d’en faire une terre d’économie circulaire. « Notre volonté, c’est d’être reconnu en 2030 comme la vallée du recyclage au coeur de l’Europe », a rappelé Willy Borsus.

Le projets peuvent être déposés via le site de Wallonie Entreprendre: https://www.wallonie-entreprendre.be/