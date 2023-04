La Région wallonne investit 45 millions d’euros pour un système alimentaire solide et résilient

La Ministre en charge de l’Alimentation Durable, Céline Tellier (Ecolo), a annoncé lors d’une conférence de presse à Charleroi que le gouvernement wallon allait soutenir 57 projets visant à recentrer la production alimentaire en Wallonie, pour un montant total de 45 millions d’euros.

L’objectif est de créer un système alimentaire solide et résilient qui fonctionne en toutes circonstances et qui permet de fournir des denrées alimentaires suffisantes et abordables aux citoyens wallons.

Les projets subventionnés concernent principalement les filières des fruits, des légumes, des céréales et des protéines. Ils comprennent des moulins locaux, un pôle fromager, une malterie, ainsi que des centres régionaux et des centres névralgiques prioritaires destinés à favoriser la phase de transformation alimentaire et à établir un contact direct entre les agriculteurs et les consommateurs.

« Aujourd’hui, l’ambition est de financer le développement des infrastructures agro-alimentaires dans des filières à haut potentiel. Quatre filières ont été identifiées: les fruits, les légumes, les céréales et les protéines. Notre volonté est de combler un manque. Avant, il fallait se tourner vers la Flandre pour en bénéficier », déclare Céline Tellier.

Sur les 57 projets retenus, 36 sont qualifiés par la ministre de « petits outils », 11 de « centres régionaux » et 10 de « centres névralgiques prioritaires ». « La plupart sont destinés à favoriser la phase de transformation alimentaire. Mais certains aspirent à établir un contact direct entre l’agriculteur et le consommateur », détaille la responsable écologiste. La transformation alimentaire consiste à convertir des produits frais en produits finis.

Entre 20 et 40 emplois directs et locaux par projet

La plupart de ces projets créeront entre 20 et 40 emplois directs et locaux par projet. Quatre initiatives verront le jour sur le territoire de Charleroi Métropolele: triage MOBILE BIO en Botte du Hainaut, Agricœur Pôle Circuit-court, La Marmite et Cuisine Nutrition Santé.

La dernière fonctionnera comme une cuisine centrale. Elle est considérée comme un « centre névralgique prioritaire » et elle ambitionne de produire jusqu’à 25.000 repas par jour à base de produits sains et locaux. Son public-cible: les collectivités locales. « La structure s’étendra sur 1.600 ou 1.700 mètres carré » dévoile le directeur de la Restauration de l’Intercommunale de Santé Publique du pays de Charleroi (ISPPC), Philippe Gaspar, dont l’employeur porte le projet.

Elle sera aménagée sur le site des AMS Sud à l’entrée du district ouest de Charleroi et verra s’implanter le futur Hub Logistique et Transformation à ses côtés. Selon les prévisions, ce hub doit sortir de terre au mois de mars 2025. L’incubateur que veut mettre en place La Marmite prendra, lui, ses quartiers à la Caserne Caporal Trésignies à Charleroi. Il sera destiné aux entrepreneurs en transformation alimentaire. Ceux-ci pourront y tester « leur concept avant de le répliquer à grande échelle », informe le communiqué de presse de Charleroi Métropole.

« Il y aura un espace de stockage » confirme Céline Tellier. « Trois cuisines professionnelles, un restaurant et un food truck y seront à disposition », assure-t-elle. Par ailleurs, des formations et des événements en lien avec l’écosystème pourront y être organisés. La mutualisation de l’achat des produits est mis en exergue comme autre atout par Charleroi Métropole.

Les 57 heureux élus wallons avaient répondu à l’un des trois appels à projets lancés en juin 2022 pour renforcer l’autonomie alimentaire de la Région. D’après le communiqué de presse de cette dernière, ils ont été sélectionnés parmi 151 candidats.