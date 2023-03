La Flandre contre le nouveau permis de l’aéroport de Liège

Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de l’Environnement, se joint à la plainte de douze communes du nord du pays. L’UB-FGTB regrette.

Le gouvernement flamand a décidé de se joindre aux douze communes flamandes et néerlandaises qui avaient déjà annoncé aller au Conseil d’État contre le nouveau permis unique de l’aéroport de Liège.

C’est une confirmation: la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), avait déjà annoncé en septembre dernier son intention de déposer un recours contre l’expansion de Liege Airport, répétant que la Wallonie n’a pas, selon elle, suffisamment détaillé l’impact de l’extension sur la Flandre, notamment en termes de pollution sonore.

« Particularisme régional »

Une décision que déplore l’UBT- FGTB, car elle met en péril « les intérêts des salariés de Liège Airport et leur emploi ».

« Dans ces discussions, le particularisme régional l’emporte souvent sur une stratégie coordonnée en matière de politique aéroportuaire », relève le syndicat. « Si nous voulons que nos ports, nos aéroports jouent un rôle crucial dans le développement de nos régions (… ) et puissent créer du progrès économique, nous devons davantage nous coordonner et tenir compte de tous les intérêts dans ce dossier. Ceux des riverains, mais aussi des passagers, salariés et entreprises », poursuit-il. Selon l’UBT-FGTB, Zuhal Demi et ses nombreux collègues responsables des transports et de l’environnement, ont « la responsabilité de coordonner et non de diviser ». « Il y a de la place pour tous les aéroports en Belgique », ponctue le syndicat.