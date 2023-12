Emploi des jeunes: le dispositif Coup de boost coûte 4,7 millions d’euros à la Wallonie

Le gouvernement wallon a octroyé une enveloppe de 4,7 millions d’euros au Forem pour soutenir le projet ‘Coup de boost’, dont l’ambition est de remettre sur le marché du travail les jeunes qui en sont très éloignés, annonce-t-il vendredi.

Les premières expériences-pilotes de ce projet, initiées en 2016 et inspirées par les cellules de reconversion mises en place lors de licenciements collectifs, ont donné des résultats très encourageants: près d’un jeune sur deux accompagné était remobilisé vers le marché du travail (emploi, démarrage d’une formation qualifiante ou reprise d’études) dès la sortie du projet. Un an après l’accompagnement, le taux de sortie positive grimpait à près de trois jeunes sur quatre, soulignent les autorités.

Fort de ces constats, la ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale (PS), ainsi que les interlocuteurs sociaux et environnementaux du Plan de relance ont décidé d’amplifier ce dispositif et de l’étendre sur l’ensemble du territoire wallon. Et ce jeudi, la Région a réitéré son soutien au dispositif, en accordant une subvention de 4,7 millions d’euros au Forem pour le suivi de ce projet.

L’objectif est non seulement d’offrir à ces jeunes des formations qualifiantes mais aussi d’organiser des visites d’entreprises et des contacts avec des patrons. Les jeunes bénéficient également de coaching sur les soft skills ou l’estime de soi.

« La remise à l’emploi des jeunes doit rester une priorité pour le Forem. Le dispositif ‘Coup de boost’ a fait ses preuves et devrait être pérennisé très prochainement dans un décret », conclut la ministre Morreale.