Valérie Glatigny (MR) quitte son poste de ministre pour raison médicale

La ministre francophone de l’Enseignement supérieur renonce après quatre ans, pour subir une opération, annonce-t-elle. Le nouveau ministre sera présenté par le MR vendredi matin.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles perd une de ses ministres pour raison médicale. La libérale Valérie Glatigny l’annonce elle-même ce jeudi matin.

« Être ministre, c’est assumer une mission qui exige une mobilisation totale des ressources personnelles, explique-t-elle. Aujourd’hui, après 4 années de mandat, je quitte mes fonctions pour subir prochainement une intervention médicale. Celle-ci exigera un temps de repos qui est incompatible avec la gestion de mes neuf compétences. En concertation avec mon parti, je présenterai ce jour ma démission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. »

« Sentiment de sérénité »

« Je pars avec un sentiment de sérénité : nous pouvons compter sur un réseau de personnes talentueuses et je sais que la relève sera assurée. Je me tiens à disposition pour faciliter le passage de flambeau, souligne-t-elle. Par ailleurs, plusieurs réformes qui me semblaient nécessaires dans mes compétences sont réalisées, ou sont en bonne voie. En dépit de la crise sanitaire et des autres crises qui ont émaillé mon mandat, j’ai fait de mon mieux pour imprimer un message d’excellence, d’égalité des chances et de bonne gestion de l’argent public. »

Suivent les remerciements: « Je remercie mon ministre-président, Pierre-Yves Jeholet, et mon parti pour le soutien qu’ils m’ont toujours apporté. Merci à ma merveilleuse équipe qui m’a portée pendant 4 ans. Un immense « merci » à tous les acteurs de l’enseignement supérieur, de l’enseignement de promotion sociale, des hôpitaux universitaires, de la recherche scientifique, des maisons de justice, de l’aide à la jeunesse, de la jeunesse, des sports, de la promotion de Bruxelles : je mesure ma chance d’avoir pu travailler avec vous et pour vous. »

Valérie Galtigny n’exclut pas de revenir: « Mon engagement libéral reste intact et trouvera, j’en suis sûre, le moyen de s’exprimer dans le futur.«

« Le nouveau ministre »

Immédiatement, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a annoncé une conférence de presse vendredi à 10h pour présenter « le nouveau ministre » en présence de Valérie Glatigny.

« Merci Valérie pour ton immense et excellent travail, réagit Georges-Louis Bouchez. Tu as tant reformé avec conviction, bienveillance et toujours avec une honnêteté trop rare en politique. Tes qualités ont permis au gouvernement de la FWB de résoudre des problèmes insolubles depuis de nombreuses années comme l’augmentation du nombre de numéros INAMI qui augmentera de façon effective le nombre de médecins. Valérie aura une place de choix sur nos listes en 2024 et sera un atout majeur du MR. »

Les réactions de respect ont affliué après l’annonce de cette nouvelle. « Merci pour ton engagement et tout le travail effectué ensemble ces 4 dernières années, souligne Pierre-Yves Jeholet (MR). Respect pour ton choix difficile. Courage Valérie ! Prends soin de toi et reviens-nous plus forte. »

« Un grand merci chère Valérie pour ces 4 années passées ensemble au Gouvernement, a répondu Caroline Désir (PS), ministre francophone de l’Education, sur Twitter. Je te souhaite un prompt rétablissement et le meilleur pour les mois à venir. Prends soin de toi! »

« Respect pour cette décision, salue Catherine Fonck (Engagés). Prenez surtout soin de vous. »