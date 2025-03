Un plan européen pour soutenir la compétitivité de l’industrie de l’acier

La Commission européenne a présenté mercredi un “plan d’action” visant à renforcer l’industrie de l’acier et des métaux en Europe, confrontée à des coûts énergétiques élevés et une compétition internationale intensifiée.

“L’industrie sidérurgique a toujours été un moteur essentiel de la prospérité européenne. L’acier propre de la prochaine génération doit donc continuer à être fabriqué en Europe. Cela signifie que nous devons aider nos sidérurgistes qui sont confrontés à des vents contraires sur le marché mondial”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

L’acier et l’aluminium constituent l’épine dorsale de l’économie industrielle européenne, indispensables aux secteurs des transports, de la construction et de la défense, dont l’UE vise à renforcer les capacités.

Menace de surcapacité mondiale

Mais le secteur est menacé par une surcapacité mondiale et par les “distorsions provoquées par la Chine”, notamment. Le pays soutient artificiellement ses industries nationales ou contourne les sanctions européennes.

En définitive, “l’UE est la seule grande région sidérurgique à voir sa capacité diminuer”, stipule le plan. Les tarifs douaniers de 25% imposés par les Etats-Unis sur l’acier et l’aluminium européens ont également un impact sur le secteur.

Pour le soutenir, la Commission souhaite garantir un approvisionnement en énergie sûr et abordable. Elle appelle les Etats membres à exploiter “toutes les possibilités offertes par la législation européenne” afin de réduire les coûts, par exemple en concevant des tarifs de réseau et en abaissant la taxation de l’électricité à zéro.

Fuites de carbone

Le plan prévoit aussi des mesures pour mieux contrer les “fuites de carbone”. Ce phénomène a lieu lorsque des entreprises hors-UE produisent des biens à forte émission de carbone avant de les exporter vers l’UE sans être soumises aux mêmes régulations.

La Commission veut aussi protéger l’industrie européenne des surcapacités mondiales; promouvoir le recyclage de matériaux; et soutenir les emplois dans le secteur.

Ce plan d’action fait suite à un dialogue avec le secteur sidérurgique lancé le 4 mars.

L’industrie sidérurgique européenne, qui compte quelque 500 sites de production dans 22 États membres, contribue à hauteur de 80 milliards d’euros au PIB de l’UE et représente plus de 2,6 millions d’emplois directs et indirects