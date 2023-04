Un peu plus de 100.000 Wallons et Bruxellois travaillent en Flandre

Un peu plus de 100.000 Wallons et Bruxellois ont effectué en 2022 la navette vers le nord du pays pour gagner leur vie : 45.448 Wallons et 55.992 Bruxellois.

Par rapport à l’année précédente, le nombre de travailleurs wallons a baissé (-15,3%), rapporte lundi Le Soir. Ce recul s’apparente davantage à un retour à la normale après un pic enregistré au sortir de la crise sanitaire.

Quant aux résultats de la main-d’œuvre bruxelloise, ils sont en hausse (+ 4,9%) par rapport à 2021, confirmant ainsi une tendance forte : depuis 2017, plus de 50.000 habitants de la Région-Capitale prestent en Flandre.

À titre de comparaison, 34.022 Flamands font le trajet inverse vers la Wallonie et, moins surprenant, ils sont 267.423 à venir travailler dans la capitale.

Pour situer le chemin parcouru vers le nord, il faut consulter les chiffres plus anciens : en 2000, 70.000 francophones avaient trouvé du boulot en Flandre ; en 2010, ils étaient 83.000.