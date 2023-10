Un incubateur en biotechnologie inauguré à Marche

Le parc d’activités scientifiques Novalis à Marche-en-Famenne s’est doté d’un incubateur pour start-up en biotechnologie. Active dans le développement de traitements contre le cancer, l’entreprise ATB Therapeutics sera la première à bénéficier des nouvelles infrastructures.

Mardi avait lieu l’inauguration du Novalis Boost Up Center, un incubateur pour entreprises biotechnologiques implanté au sein du parc d’activités scientifiques Novalis à Marche-en-Famenne. Financées à hauteur de 2,7 millions d’euros par la Région wallonne pour un montant global avoisinant les 5,8 millions d’euros, ces nouvelles installations pourront accueillir jusqu’à quatre entreprises. Lesquelles disposeront sur place d’un environnement adapté à leurs premières productions, avec un minimum de risque financier, pour « se concentrer principalement sur le développement des solutions biotechnologiques de demain et ainsi assurer leur croissance », souligne l’intercommunale de développement économique Idelux.

Outre la possibilité d’intégrer des salles blanches préfabriquées, l’infrastructure de 1.900m² comprend une zone de production adaptée aux activités biotechnologiques, des bureaux, et des laboratoires équipés. La société ATB Therapeutics sera la première à y déployer ses activités.

Fondée en 2018 et installée au sein du Novalis Business Center, cette start-up biotech développe des thérapies ciblées du cancer à partir d’une technologie basée sur l’utilisation de plantes. « Nous installer au Novalis Business Center nous a permis de ne pas investir considérablement dans des équipements et de nous focaliser sur le développement de notre approche thérapeutique. Dorénavant, le Boost Up Center nous permettra de développer la production de cette dernière à échelle pilote afin d’alimenter les premières études cliniques », explique Max Houry, directeur des opérations d’ATB Therapeutics. « Nous planifions de produire 150kg de plantes par semaine, plantes qui vont nous permettre de réaliser des lots de production pour des études cliniques de phases 1 et 2 », poursuit Bertrand Magy, co-fondateur de la société.