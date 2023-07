Tourisme record en Belgique

Pas moins de 51,6 millions de nuitées ont été enregistrées chez nous en 2022!

Les statistiques compilées par Statbel et Eurostat sont très bénéfiques pour le tourisme belge. Ainsi, 51,6 millions de nuitées ont été enregistrées chez nous en 2022, soit 4,3% de plus qu’en 2019, la dernière année complète avant la pandémie.

La ventilation est la suivante: 43 millions de nuitées touristiques (hôtels, auberges de jeunesse, etc.) et 8,6 millions réservées sur les plateformes en ligne (Airbnb, etc.).

Sans surprise, c’est la Flandre-Occidentale et ses stations balnéaires qui arrivent en tête (14 millions de nuitées) devant Bruxelles (7) et la province d’Anvers (6). Côté wallon, c’est la province de Luxembourg qui s’en tire le mieux (4,1). Les touristes sont majoritairement belges (26 millions de nuitées). Parmi les étrangers, les Néerlandais sont les plus nombreux devant les Français et les Allemands.