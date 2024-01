Réunion de la BCE ce jeudi : à quoi faut-il s’attendre ?

A part une grosse surprise, la BCE gardera ses taux inchangés ce jeudi. Pourquoi ? Et à partir de quand pourrait-on s’attendre à une baisse des taux ?

Réunion sur la politique monétaire à Francfort ce jeudi. Après une hausse des taux d’intérêt directeurs de 4,5% en un peu plus d’un an, l’institution monétaire a appuyé sur pause en automne 2023. Depuis, elle a laissé ses taux inchangés.

Pour ce jeudi, elle devrait également garder les taux inchangés selon les estimations des experts, du marché, et les déclarations publiques des différents responsables de la BCE. Pourquoi pas de hausse, ni de baisse ? « La BCE doit faire preuve de prudence. Au regard des données actuelles, il est trop tôt pour réduire les taux d’intérêt », s’exprime François Rimeu, stratégiste auprès de la société d’investissement La Française AM, dans un commentaire.

L’inflation est effectivement toujours élevée : 2,9% en décembre (en glissement annuel) en zone euro. C’est un rebond par rapport à novembre, lorsqu’elle affichait encore 2,4%. L’économie est au bord de la récession technique (croissance de -0,1% lors du troisième trimestre en zone euro), mais la BCE se concentre surtout sur l’inflation.

Du côté de l’activité, il y a de plus un signal positif (mais timide) ce mercredi : les indices PMI (indice des directeurs d’achat) de la zone euro semblent avoir atteint un fond et remontent la pente, depuis octobre. L’indice composé (secteur manufacturier et services) passe de 47,6 à 47,9 en janvier. Mais il est toujours en territoire de contraction (en dessous de 50).

Indice PMI composé pour la zone euro. Crédit : Trading Economics

Long terme

Sauf surprise énorme, les taux devraient donc rester inchangés. Mais Christine Lagarde pourrait-elle donner des signes quant à la politique future des taux, voire sur une éventuelle date pour la baisse des taux ?

Pour François Rimeu, il ne faudrait malheureusement pas s’attendre à un signe précis. « Lors de cette réunion, en l’absence de nouvelles projections macroéconomiques, nous ne nous attendons pas à une orientation claire sur le calendrier ou l’ampleur des baisses de taux cette année en raison de l’approche dépendante des données et de l’incertitude de la BCE (notamment en ce qui concerne l’évolution des salaires). »

Mais un certain signe serait possible pour les marchés : « Néanmoins, nous pensons que la communication de la BCE sera équilibrée, évoquant les risques d’un resserrement excessif et les risques d’un assouplissement prématuré. Ce comité pourrait conduire à une légère pentification de la courbe des taux d’intérêt et à un affaiblissement modéré de l’euro. »

En bref, il ne faudrait pas s’attendre à une baisse des taux avant que les perspectives de l’inflation pointent vraiment vers l’objectif de 2%. Aux dernières nouvelles, l’inflation n’atteindrait pas cet objectif avant 2025 – ce qui ne veut cependant pas dire que des premières baisses de taux seraient à exclure cette année. Reste à voir quel signal Lagarde donnera lors de la conférence de presse.