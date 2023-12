Renouvellement du permis de Brussels Airport: Ecolo dénonce les petits jeux du MR

Les critiques du MR sur l’enquête publique relative au renouvellement du permis environnemental de Brussels Airport « cachent surtout la volonté des libéraux de ne pas consulter les citoyens sur ce dossier », a réagi mercredi Ecolo Brabant wallon.

Mardi, sept bourgmestres MR avaient regretté, au cours d’une conférence de presse, le peu de temps laissé aux pouvoirs publics pour répondre aux exigences de l’enquête publique lancée par la Région flamande.

« On voit très bien dans ce dossier que les jeux politiques ont pris le dessus sur le respect des citoyens et de leur bien-être. Quand il s’agit d’attaquer en justice le ministre compétent sur l’utilisation abusive de la piste 1, les bourgmestres libéraux répondent à l’appel. Mais quand il s’agit d’organiser une enquête auprès des citoyens et de trouver des solutions concrètes, il n’y a plus personne. C’est déplorable », pointe Simon Moutquin, député fédéral Ecolo du Brabant wallon.

« Dans les prochains jours, nous verrons l’attitude que les conseils communaux MR vont adopter: soit ils acceptent d’écouter les citoyens, soit ils trouvent encore des excuses pour ne pas agir et nous comprendrons qu’ils défendent seulement les Brabançons quand il faut attaquer un ministre Ecolo », a ajouté le député régional Laurent Heyvaert.

Pour Ecolo, la question du survol doit prioritairement prendre en compte le respect du bien-être de l’ensemble des habitants autour de l’aéroport ainsi que celui de l’environnement.