Regard d’un philosophe sur la surconsommation: « Les pauvres font juste un peu moins que les riches »

Dans son livre Grenzen aan de vooruitgang. Op weg naar een behoedzame levensstijl (2021), Henk Smeijsters (71 ans), philosophe hollandais et chroniqueur à De Limburger, explique comment l’Occident s’est laissé guider par le besoin constant de satisfaire des besoins matériels.

Selon lui, ce mode de vie consumériste a entraîné l’augmentation des émissions de CO2, une raréfaction des ressources et même une entrave à notre bien-être, qu’il soit spirituel ou social.

Dans votre essai Het decadente Westen *, vous écrivez que la société occidentale se caractérise par une soif exagérée de plaisir. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Sommes-nous allés trop loin dans notre surconsommation ?

HENK SMEIJSTERS. « La société de consommation occidentale se caractérise par une soif exagérée de plaisir, qui a eu pour conséquence une déconnection entre la croissance économique, le progrès matériel et le consumérisme de la vertu. Nous sommes en effet allés trop loin. L’Occidental est devenu un homo economicus et un homo consumens, voulant produire et consommer le moins cher possible. Nous avons besoin de certaines choses pour être heureux, mais si vous commencez à consommer de plus en plus, cela va à l’encontre du bonheur. De plus, les non-riches sont juste un peu moins riches que les riches. Les riches achètent de grandes maisons, des voitures coûteuses et des biens de consommation onéreux, tandis que les non-riches achètent de petites maisons, des voitures bon marché et des biens de consommation bon marché.

« La société occidentale a une vision matérialiste de ce qui constitue une belle vie. Etudes et travail servent principalement des valeurs extrinsèques : gagner le plus d’argent possible, afin d’acheter énormément de biens et d’en profiter autant que possible. Les vêtements, les meubles, les smartphones, etc. sont constamment remplacés, car les gens sont convaincus que cela favorise leur bonheur. »

Certains produits s’usent néanmoins rapidement. N’est-ce donc pas aussi une question de qualité?

SMEIJSTERS. « Il y a beaucoup de produits qui ne durent pas longtemps et qui sont très bon marché. Ils sont souvent importés chez nous car produits ailleurs dans des conditions misérables. Mais les personnes se focalisent sur le fait d’acheter beaucoup, de remplacer beaucoup, alors qu’ils devraient se concentrer sur le fait d’acheter peu mais des produits de qualité, qui durent. Prenons l’exemple de la fast fashion, qui est terrible. Les produits sont fabriqués quelque part en Asie et expédiés en Occident par conteneurs entiers. Cela coûte de l’énergie et des matières premières. Ces produits sont souvent de mauvaise qualité, à peine portés ils sont rapidement jetés. De nouveaux produits sont ensuite achetés. Nous devons mettre un terme à cette situation.

Dans votre essai Grenzen aan de vooruitgang*, vous dites que la croissance économique a aussi augmenté la prospérité.

SMEIJSTERS. « C’est vrai. Pour éliminer la pauvreté, il faut qu’il y ait de la croissance économique. Le problème est que nous ne pouvons pas arrêter cette croissance économique, alors que la poursuivre au-delà d’un certain point n’est pas nécessaire à notre bonheur. Les recherches montrent qu’à partir d’un certain niveau de revenu, le sentiment de bonheur n’augmente pas de manière significative. Ce qui augmente, c’est le sentiment de statut en montant dans l’échelle sociale. En possédant beaucoup, les gens peuvent se distinguer des autres, mais cela ne profite pas à leur tranquillité d’esprit et à leur bien-être ».

Pour vous, quelle est la différence entre notre État-providence et la société de consommation ?

SMEIJSTERS. « Un État-providence est un État dans lequel chaque citoyen est assuré d’avoir une éducation et un emploi qui lui conviennent, de disposer d’un bon revenu, d’avoir un logement, d’avoir les moyens de participer à la vie sociale et culturelle de la société, et dans lequel de bons soins de santé sont fournis. Cette prospérité est au service du bien-être, alors qu’une société de consommation est une société dont l’objectif est de consommer le plus possible, au détriment du bien-être. La valeur la plus élevée de la société de consommation est d’augmenter la consommation de ses citoyens, en partant du principe que cela sert naturellement le bien-être ».

Pourquoi avons-nous besoin de consommer ?

SMEIJSTERS. « Il y a plusieurs raisons à cela. La plus évidente est de lutter contre l’aggravation du changement climatique. Celui-ci a été provoqué par les modes de production et de consommation de l’homme. L’état des icebergs et des glaciers, les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations en disent long à cet égard.

La consommation aurait également un impact positif sur notre bien-être mental et social.

SMEIJSTERS. « En effet. Lorsque j’ai commencé à réfléchir et à écrire sur le changement climatique, j’ai rapidement réalisé que si nous luttions contre ce changement climatique en produisant et en consommant moins, cela serait également très bénéfique pour nous. Lorsque nous consommons moins, cela nous libère du temps pour nous engager socialement et nous développer spirituellement. »

Dans l’un de vos essais, vous écrivez que deux adversaires rendent le consumérisme difficile. L’un d’eux est le capitalisme. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

SMEIJSTERS. « Le capital est investi pour se multiplier. Cela a pour effet de créer plus d’activité économique, d’augmenter la production. Cela favorise la prospérité. Le problème de ce mécanisme est que l’objectif principal n’est pas le bien-être des personnes, mais l’accumulation de capital.

« On le voit dans le produit intérieur brut (PIB), qui additionne tout ce qui rapporte de l’argent. Bobby Kennedy a été l’un des premiers à noter que le PIB « mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue ». Pour que le capital continue à se multiplier, la production et la consommation doivent continuer à croître. Dès que ces besoins sont satisfaits, même brièvement satisfaits, de nouveaux besoins sont rapidement créés. Le capitalisme ne vise donc pas à satisfaire des besoins mais à en générer d’autres. C’est parce que le capitalisme entretient artificiellement les besoins qu’il est devenu un système corrompu ».

Vous qualifieriez-vous de communiste ?

SMEIJSTERS. « J’ai beaucoup appris des travaux de Karl Marx. Mais le communisme tel qu’il s’est développé au siècle dernier a échoué dans presque tous les domaines. Ni le capitalisme sauvage ni le communisme ne sont, à mon avis, de bons systèmes. Le capitalisme, qui a mis fin à l’économie sociale de marché de l’après-Seconde Guerre mondiale et qui a trouvé une nouvelle forme dans le néolibéralisme (avec sa déréglementation, sa privatisation, ses forces de marché débridées et le recul de l’État), a culminé dans la crise économique de 2008. Si le Parti communiste prétend représenter le peuple et fait taire les critiques politiques, sociales et économiques, aucune société dans laquelle les gens sont libres et heureux ne peut émerger de cette situation ».

Le deuxième adversaire du consumérisme, c’est nous-mêmes, dites-vous.

SMEIJSTERS. « Le capitalisme s’épanouit grâce au caractère humain, ce qui permet à l’économie de s’adapter. La solution au problème réside donc à la fois dans un changement systémique et dans un changement de caractère. Ceux qui affirment qu’un monde meilleur ne commence pas par soi-même ont seulement en partie raison. Si l’on ne change pas le mécanisme du capitalisme, les initiatives personnelles pour sauver l’environnement et le climat sont insuffisantes. Mais un monde meilleur commence par soi-même. Si les humains ne changent pas fondamentalement leur schéma de besoins, les mesures venant d’en haut ne font qu’évoquer la désobéissance civile. Pour vivre heureux et en bonne intelligence, il n’est pas nécessaire de surconsommer ni d’épuiser la terre. »

Ne nous laissons-nous donc pas séduire par la publicité, le marketing et la mode ?

SMEIJSTERS. « C’est en effet un gros problème. La mode alimente le désir par des associations inappropriées, de sorte que les gens en attendent un grand bonheur et découvrent maintenant ce qu’ils aimaient déjà l’année dernière. Mais il y a deux aspects à ce processus. Le marketing, la publicité et l’évolution de la mode ne peuvent être tenus pour seuls responsables. Ces éléments répondent aux besoins et aux désirs des gens. Par conséquent, si les gens ne limitent pas leurs besoins et leurs désirs, peu de choses changeront.

« De plus, les gens définissent leur identité au travers d’objets. Ils pensent qu’ils sont ce que les choses représentent. Ils sont trompés par les fables de la publicité, mais veulent l’être parce qu’elles leur donnent l’idée d’acquérir une identité. Ils se laissent manipuler par la publicité et se font passer pour plus bêtes qu’ils ne sont. Ce qui a été acheté ou rénové dans le passé, selon les goûts de chacun, est aujourd’hui condamné avec dédain. Le changement a acquis le statut de vertu ».

Comment changer nos habitudes d’achat ? Les achats en circuit court?

SMEIJSTERS. « Ce serait une partie de la solution, mais si quelqu’un apporte un vêtement au magasin de seconde main pour ensuite en acheter de nouveaux, cela ne sert pas à grand-chose. Je suis particulièrement favorable à l’économie de la réparation, dans laquelle les biens de consommation sont produits de manière durable, durent plus longtemps et sont utilisés, réparés, réutilisés ou recyclés le plus longtemps possible. »

La durabilité est la priorité de nombreuses entreprises et de nombreux consommateurs. Est-ce le début de la fin de la société de consommation ?

SMEIJSTERS. « Les entreprises doivent fabriquer des produits de bonne qualité qui durent et peuvent être réparés. Si les entreprises et les consommateurs changent leur vision de la production et de la consommation en même temps, il y a une lumière au bout du tunnel. »