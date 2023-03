Réforme fiscale: 835 euros de salaire nets supplémentaires mais des aliments plus chers

Au moins 835 euros nets de salaire supplémentaire par an, et pour certains plus de 1.000 euros, mais, en contre partie, des produits alimentaires plus onéreux. Voilà ce que le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) propose comme réforme fiscale.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a fait sa proposition de réforme fiscale ce mercredi aux partenaires de la majorité, après des mois de travail et de consultations.

Le Ministre veut réduire les charges sur le travail et les financer par une augmentation de la TVA sur la consommation, une augmentation de l’impôt sur les valeurs mobilières et une réduction des avantages sociaux pour les entreprises.

« La Belgique est aujourd’hui championne dans les pays de l’OCDE en matière de taxation du travail. Il doit y avoir un glissement d’une partie des charges sur le travail vers les charges sur le patrimoine et la consommation », argumente le ministre.

Lire aussi | Van Peteghem propose une réduction de charges de près de 6 milliards

Plus de salaire net

Selon sa réforme, dès le 1er janvier 2024, tous les travailleurs pourront toucher davantage de salaire. Cette augmentation sera de 835 euros nets supplémentaires sur une année grâce notamment à l’augmentation de la quotité exemptée d’impôt de 10.160 à 13.500 euros et le relèvement du plafond de la tranche d’imposition de 45% de 46.440 euros à 60.000 euros.

Les avantages de cette réforme varient en fonction du salaire, élevé ou non, et de la situation familiale. Dans les chiffres, un célibataire sans enfant – soit le citoyen qui paie de loin le plus d’impôts – avec un salaire mensuel brut de 2.600 euros touchera entre 1.270 euros et 1.660 euros (3.200 euros bruts) en plus par an (1.513 euros pour un salaire de 6.000 euros bruts) détaille la note du Ministre. soit un différentiel de plus de 100 euros par mois.

La mesure cible donc principalement la classe moyenne. Pour les bas salaires, le ministre propose une extension du bonus à l’emploi, ce qui devrait augmenter la différence entre être actif et ne pas travailler. Ces mesures ne profiteront pas, par contre, aux chômeurs ou aux pensionnés.

Le travail doit être mieux récompensé pour tous et la différence entre travailler et ne pas travailler doit augmenter. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V)

Le Ministre argumente de la sorte: « Aujourd’hui, pour de nombreuses personnes, cela ne vaut pas assez le coup d’accepter un emploi ou une promotion. La pénurie sur le marché du travail n’a jamais été aussi forte. Les entreprises ont des difficultés à trouver du personnel adéquat. Nos charges sur le travail doivent être réduites afin que davantage de personnes entrent sur le marché du travail. Le travail doit être mieux récompensé pour tous et la différence entre travailler et ne pas travailler doit augmenter. Ceux qui travaillent doivent être rémunérés en argent. Dans le même temps, nous devons veiller à ce que le fait de travailler davantage ne soit pas fiscalement découragé.«

Des fruits et légumes moins chers

La mesure coûtera entre 3,35 et 4,35 milliards d’euros à l’Etat. Pour la financer, Van Peteghem propose, entre autres, de prélever un milliard d’euros de taxes supplémentaires sur la consommation. Le prix de certains produits diminuera, d’autres seront plus chères. Aucune TVA ne sera appliquée sur les aliments sains, comme les légumes, les fruits, les pommes de terre, ou encore, des noix. La TVA sera également de 0 % sur les médicaments, les couches, les serviettes hygiéniques, les tampons et les transports publics.

Les taux actuels de 6 et 12 pour cent disparaîtront à nouveau. Sauf pour l’électricité, le gaz et l’eau, où le taux de 6 % sera maintenu. Les sorties au restaurant et dans les cafés deviendront légèrement moins chères puisque le taux passera de 12 à 9 %. Mais de nombreux produits de base qui sont actuellement couverts par le taux de 6 % – viande, poisson, produits laitiers, café, céréales, huile, livres, … – deviendront plus chers avec un taux de 9 %.