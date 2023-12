Réforme du statut de fonctionnaire flamand: accord avec les syndicats socialiste et libre

Le gouvernement flamand a dégagé un accord avec les syndicats socialiste (ACOD) et libre (VSOA) sur une réforme du statut de fonctionnaire flamand, ont annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la ministre flamande des Affaires intérieures, Gwendolyn Rutten et le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA) sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Cet accord met définitivement fin au mouvement de grogne dans les écluses et ports au nord du pays, qui avait causé le blocage de centaines de navires ces derniers jours. Le personnel de celles-ci critiquait le projet de réforme du statut du personnel au sein de l’administration flamande.

Mardi soir, la ministre Rutten et le syndicat ACV Service public avaient déjà trouvé un terrain d’entente sur la réforme. Mais les syndicats VSOA et ACOD avaient poursuivi leurs actions de grève. Vendredi, le gouvernement flamand a aussi trouvé un accord avec ces deux mouvements pour que les grèves cessent. « Nous avons un accord avec les organisations syndicales VSOA et ACOD », a affirmé la ministre Rutten sur X.

« Les actions de grève vont prendre fin, à partir de samedi l’économie reprendra son souffle sans grèves« , a-t-elle assuré. « Je suis très content qu’un accord ait été dégagé pour une réforme structurelle du statut de fonctionnaire, et que les actions de grève dans nos ports prennent fin. Cela permet d’éviter que le tissu économique de la Flandre ne subisse d’autres dommages« , a également déclaré le premier ministre flamand, Jan Jambon.

La réforme établit de manière générale que les nouveaux fonctionnaires du gouvernement flamand ne seront plus nommés à titre permanent par défaut. Les nominations permanentes seront donc progressivement supprimées. Une exception est prévue pour les postes de direction et les fonctionnaires actuels pourront conserver leur statut. Une réforme distincte concerne l’ensemble de la chaîne nautique.