Recherche et développement: la Belgique leader en Europe en terme de financements

La Belgique a consacré en 2021 3,43% de son Produit intérieur brut (PIB) à la recherche et au développement (R&D), ce qui en fait un leader au niveau européen.

« Les tendances sont très positives pour la Belgique, avec une intensité de R&D remarquable atteignant 3,39% en 2020 et 3,43% en 2021. La progression se poursuit donc », a souligné M. Dermine (PS) dans un communiqué. Le secrétaire d’État fédéral à la Politique scientifique, se base sur les chiffres de la commission coopération fédérale/Inventaire et statistiques de recherche et développement expérimental (CFS/STAT).

Première marche du podium européen

La Belgique avait atteint 3,17% en 2019, 2,86% en 2018, contre seulement 2% en 2009. « Cela fait maintenant donc plusieurs années que la Belgique fait partie des rares pays européens se situant au-delà de l’objectif de 3% qui avait été fixé par l’Union européenne (en 2000, ndlr) dans le cadre de la stratégie de Lisbonne », s’est réjoui le secrétaire d’Etat.

Selon les projections réalisées pour les autres pays, la Belgique sera trouve « sur la première marche du podium européen », devançant la Suède (deuxième du classement, avec 3,35%), l’Autriche (3,19%) ou l’Allemagne (3,13%). La moyenne européenne est de 2,15%, alors que la Flandre se situe en haut du classement, à 3,63%, suivie de très près par la Wallonie (3,61%).

Aucun pays n’a connu une croissance comparable

En Belgique, les dépenses totales de R&D pour la période 2001-2021 ont augmenté plus fortement que dans les autres pays; seule la Norvège (non membre de l’UE, mais bien de l’Association européenne de libre-échange, AELE) a connu une croissance plus forte, a ajouté M. Dermine. Selon lui, la croissance des dépenses se situe en outre principalement dans la seconde moitié de la période (2011-2021) et « pour cette période, aucun pays n’a connu une croissance comparable » à celle enregistrée en Belgique.

« Ces excellents chiffres sont le résultat d’une politique coordonnée de soutien à la R&D publique et privée entre les Régions, les Communautés et le Fédéral, ainsi que du dynamisme et de l’excellence de nos institutions de recherche et de nos entreprises. Ils sont le fruit d’un cadre réglementaire et fiscal accueillants que nous nous efforçons sans relâche de renforcer », a souligné M. Dermine. En 2021, 74,7% des dépenses brutes en R&D étaient le fait du secteur « business » (entreprises), 8,6% du secteur « gouvernement », 16,2% du secteur « Higher education » (universités) et 0,5% du « private non profit ». L’ensemble de ces secteurs continue de progresser, à l’exception du « private non profit ».

Une progression dans les trois Régions

Entre 2019 et 2021, l’intensité brute de R&D a progressé dans les trois Régions du pays: de 3,3 à 3,7% en Flandre, de 3,3 à 3,6% en Wallonie et de 2,3 à 2,5 % à Bruxelles, a précisé M. Dermine, tout en notant que Bruxelles ne doit pas être comparée aux deux autres Régions. Il s’agit en effet d’une ville-région, sur le territoire de laquelle on trouve peu d’industries lourdes, et qui représente quelque 20% du PIB belge, pour seulement environ 10% des habitants du pays.

En termes de personnel affecté à la recherche et développement, tous secteurs confondus et en chiffres absolus, la Flandre comptait en 2021 116.081 travailleurs R&D (76.435 équivalents temps plein), la Wallonie 32.606 (21.871 ETP) et Bruxelles 26.120 (15.213 ETP).

Du côté flamand, le ministre de l’Economie et de l’Innovation, Jo Brouns (CD&V), a revendiqué vendredi la place de « leader absolu en Europe » en la matière, avec 3,65% de son PIB consacrés à la R&D, soit 10,8 milliards d’euros d’investissements cumulés de la part du gouvernement, des entreprises et des institutions publiques liées à la connaissance.

C’est la troisième année consécutive que la Flandre a atteint l’objectif défini par la stratégie de Lisbonne

En Flandre, les entreprises prennent à leur compte la plus grande part des dépenses de R&D en Flandre: environ 7,9 milliards d’euros en 2021, soit 73% du total. Leur part croît d’année en année. Le deuxième acteur le plus important sont les universités et les instituts de recherche affiliés aux universités, qui représentant une part de 15%. Enfin, le gouvernement y consacre 2,4 milliards d’euros, soit 11% du total.

Selon M. Brouns, le financement de l’innovation en Flandre a doublé au cours des dix dernières années.