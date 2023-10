Qui est Paul Van Tigchelt? Portrait du nouveau ministre de la Justice

Un expert en sécurité, nouveau ministre de la Justice? Un choix inattendu, mais loin d’être illogique à l’heure où la Belgique est confrontée à la terreur de nouvelles menaces terroristes. Mais qui est Paul Van Tigchelt, successeur de Vincent Van Quickenborne? Portrait.

Pas le temps de tergiverser pour le nouveau ministre de la Justice. À peine nommé, Paul Van Tigchelt a annoncé vouloir se mettre immédiatement au boulot. Dimanche soir, il a prêté serment devant le Roi. Ce lundi, le voilà désormais bien installé dans ses bureaux bruxellois pour son premier jour de travail. Il reprend le portefeuille clé de ministre de la Justice mais également le portefeuille de la Mer du Nord. Il rejoint également le cercle restreint des vice-Premiers ministres du gouvernement fédéral.

Pas un novice en politique

Paul Van Tigchelt est-il vraiment prêt à reprendre le flambeau? S’il fait ses premiers pas au sein du gouvernement, on ne peut pas dire qu’il soit un novice en politique. Entre 2003 et 2008, Paul Van Tigchelt œuvrait comme chef de cabinet adjoint et porte-parole du ministre de l’Intérieur de l’époque, Patrick Dewael.

Mais c’est surtout en tant que magistrat qu’il se crée un nom… et une expertise. Il a été pendant de nombreuses années procureur général adjoint d’Anvers et porte-parole du parquet d’Anvers. L’une de ses spécialités? Les dossiers contre les organisations mafieuses actives dans le secteur de la drogue. La presse flamande le dépeint d’ailleurs comme l’homme qui a lancé la guerre contre les narcotrafiquants d’Anvers, bien avant Bart de Wever (N-VA).

Expert en sécurité

Rompu aux services de sécurité, il connaît bien l’enjeu de son nouveau rôle de ministre de la Justice. En janvier 2016, il succède en effet à André Vandoren et devient directeur de l’OCAM, l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace. Une nomination survenue quelques mois avant les attentats à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. Il remet de l’ordre dans le service, devient le nouveau visage de l’OCAM, élargit l’éventail des tâches et surtout, est à l’origine de la liste OCAM qui répertorie les noms des extrémistes et terroristes faisant l’objet d’un suivi prioritaire dans notre pays.

Une expertise essentielle à l’heure où la Belgique est secouée par un nouvel attentat terroriste. « Notre pays est confronté à la terreur et aux risques sécuritaires croissants, j’ai donc choisi quelqu’un qui peut commencer à travailler dès le premier jour », s’est justifié le président du parti Open-Vld Tom Ongena.

Une nomination qui déplaît

Outre ce beau palmarès, il est bon de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un territoire inconnu pour l’ex-magistrat. Après avoir été à la tête de OCAM pendant quatre ans, Paul Van Tigchelt s’est en effet mis au service du ministre Van Quickenborne en 2020, en tant que chef de cabinet adjoint en charge de la justice et de la sécurité.

Sa nomination suscite néanmoins colère et surprise parmi les membres du parti Open-Vld. L’ancienne présidente du parti libéral flamand Gwendolyn Rutten a ainsi annoncé quitter la politique nationale, se disant humiliée par ce choix.