Pouvoir d’achat : CSC et FGTB ont mobilisé leurs militants

Les syndicats chrétien et socialiste, CSC et FGTB, ont mené diverses actions un peu partout en Belgique ce mardi pour défendre le pouvoir d’achat. L’accent était particulièrement mis sur le maintien de l’indexation automatique des salaires, la justice fiscale et les prix de l’énergie.

Aucune perturbation n’a été signalée sur le rail ou dans les transports en commun bruxellois, ceux de Flandre (De Lijn) et Wallonie (Le Tec) ont été plus touchés par le mouvement.

C’est sous un franc soleil que plusieurs rassemblements ont eu lieu. Si les militants de vert et rouge vêtus n’étaient que quelques centaines à Bruxelles, la police en dénombrait un millier à Marche-en-Famenne et la FGTB pas moins de 2.000 à La Louvière.

A Liège, la régionale Liège-Huy-Waremme du syndicat socialiste avait décidé de marquer les esprits en projetant, à l’aube, un grand « justice fiscale now » sur la Tour des Finances de la Cité ardente. Les militants ont ensuite allumé quelques fumigènes sur la passerelle La Belle Liégeoise, pour mettre en avant leurs revendications à savoir, entre autres, une taxation des surprofits et des grandes fortunes, une augmentation des salaires bas et moyens, le blocage des prix de l’énergie et des investissements conséquents dans des énergies renouvelables.

C’est aussi la Tour des Finances qui a fait office de point de rendez-vous pour les militants syndicaux bruxellois mardi matin. « Dans le contexte actuel de crise du pouvoir d’achat, il est urgent de rééquilibrer la balance de la justice fiscale et d’investir massivement dans les services publics, la sécurité sociale et les services essentiels« , entendait-on près du Jardin botanique. Pour illustrer leurs propos, les militants se sont acharnés sur une pinata en forme de coffre-fort.

Continuité des actions menées auparavant

Les régionales de la province du Hainaut s’étaient quant à elles donné rendez-vous sur la place communale de La Louvière avec quelque 2.000 de leurs membres.

Le président de la FGTB, Thierry Bodson, était lui à Marche-en-Famenne, avec un millier de militants verts et rouges. Il y a plaidé pour une réforme fiscale qui mettrait à contribution les plus fortunés. « Cela représenterait des milliards en plus dans les caisses de l’État. Ce ne doit plus être un tabou », a-t-il scandé. « Nous sommes un pays où l’économie se porte bien. Où les entreprises engrangent d’énormes bénéfices. La croissance en Belgique est meilleure que dans les pays auxquels on se compare.«

Parallèlement aux actions communes, le syndicat chrétien a distribué ça-et-là, notamment à Mons et devant des centres commerciaux de la province de Liège, chocolats et tracts pour souligner l’importance du mécanisme d’indexation automatique des salaires.

Ces actions s’inscrivaient dans la continuité de celles menées par les syndicats pour défendre le pouvoir d’achat depuis plusieurs mois. À la mi-décembre, une manifestation nationale avait rassemblé plus de 16.000 personnes à Bruxelles.

Selon la secrétaire générale de la FGTB, le syndicat socialiste n’a pour l’instant plus d’action prévue. L’objectif est toujours d’obtenir des résultats à la table du Groupe des 10, qui se réunit encore ce mardi. Le comité fédéral du syndicat se réunira quant à lui le 28 février pour faire le point sur les négociations entre partenaires sociaux.