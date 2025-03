L’idée de Groen pour financer la défense: taxer les millionnaires

Le parti écologiste flamand Groen plaide pour la mise en place d’une taxation de crise visant les millionnaires afin de financer les dépenses supplémentaires du gouvernement en matière de défense.

“L’Arizona va déjà très loin en matière d’économies prévues dans l’accord de coalition. Ce serait de la folie d’aller encore plus loin dans le démantèlement de notre sécurité sociale alors que les épaules les plus solides restent exemptées”, a déclaré le président de Groen Bart Dhondt samedi sur Radio 1.

Le gouvernement fédéral veut parvenir à un accord d’ici l’été sur une augmentation des dépenses en matière de défense à 2% du produit intérieur brut. Groen craint que la classe moyenne et les plus vulnérables doivent encore faire plus d’efforts financiers. Le parti souhaite que les millionnaires soient mis à contribution. “Faites sortir l’argent des bonnes poches. Le budget sera alors enfin plus équilibré”, souligne le président de Groen.

Ce dernier estime que les “millionnaires seront assez patriotes pour participer” à l’effort. La proposition des écologistes comprend une taxation progressive pour les personnes disposant d’au moins 2,5 millions d’euros. “Selon le Bureau du Plan, cela rapporterait environ deux milliards d’euros par an.”