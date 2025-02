Les nouvelles barrières tarifaires envisagées par les Etats-Unis pourraient coûter cher à l’Europe. Une hausse de 25 % des droits de douane sur les exportations européennes réduirait de moitié la croissance attendue de l’UE en 2026, selon un rapport d’Allianz Trade. Entre risque de récession et nécessité d’une riposte stratégique, l’Europe doit réagir pour protéger son économie.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe prennent une tournure inquiétante. Si l’Union européenne devait subir les mêmes droits de douane que ceux envisagés par Donald Trump pour le Canada (+25 %), sa croissance économique en pâtirait lourdement. Selon Allianz Trade, l’impact serait tel que la croissance de l’UE pourrait être divisée par deux, avec un manque à gagner de 0,7 % en 2026. Une menace qui met en péril plusieurs secteurs clés du continent, notamment l’automobile et l’industrie sidérurgique.

Les droits de douane, un coup dur pour l’économie européenne

Dans un contexte où l’économie américaine affiche une croissance dynamique, l’Europe reste fragile et vulnérable aux mesures protectionnistes de Washington. En cas d’application de ces nouveaux tarifs douaniers, l’impact serait particulièrement sévère pour l’Allemagne. L’industrie automobile du pays détient en effet une part significative du marché américain. Si les voitures allemandes deviennent du jour au lendemain 25 % plus chères aux États-Unis, les ventes s’effondreront. « En cas de guerre commerciale intense, l’Allemagne s’enfoncerait davantage dans la récession, ce qui, si cela devait se produire, affaiblirait également l’économie belge », affirme Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux chez Allianz Trade.

Une riposte européenne à double tranchant

Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, a déclaré que l’Union européenne était prête à réagir avec « fermeté » si les États-Unis imposaient des tarifs « injustes ou arbitraires ». Mais au-delà de la fermeté, Allianz Trade recommande “une approche stratégique et intelligente”. Trump vise avant tout des résultats et pourrait être sensible à des concessions ciblées. Parmi les leviers possibles, l’Europe pourrait accroître ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) américain. Un secteur clé pour le président qui mise sur le développement de la fracturation hydraulique. Autre option : renforcer les achats de matériel militaire américain pour consolider la défense européenne.

Allianz Trade attire également l’attention sur les décisions choc récentes de Trump, telles que la taxe de 25 % sur toutes les importations d’acier et d’aluminium entrant aux États-Unis. Trump souhaite également imposer une augmentation des taxes allant jusqu’à 20% aux entreprises de l’UE et d’autres pays de l’OCDE basées aux États-Unis si l’UE n’abroge pas la taxe minimale de 15% imposée aux multinationales américaines dans l’UE. Trump poursuivra ces actions. « Les ignorer n’est pas une option. Il veut des résultats quoi qu’il arrive”, déclare Johan Geeroms.

Le spectre d’une guerre commerciale mondiale

La confrontation ne se limite pas aux échanges transatlantiques. La Chine est également dans le viseur des États-Unis, qui ont relevé de 10 % leurs droits de douane sur de nombreux produits chinois. Pékin a répliqué avec des augmentations similaires sur le charbon, le gaz naturel et l’automobile, tout en lançant une enquête antitrust contre Google. Dans ce contexte de tensions généralisées, l’UE pourrait être tentée de renforcer ses relations commerciales avec Pékin afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Une opportunité pour repenser le commerce européen

Loin d’être uniquement une menace, cette situation pourrait aussi pousser l’Europe à diversifier ses partenaires commerciaux et à repenser son modèle économique. L’enjeu sera de trouver un équilibre entre la protection de ses intérêts économiques et le maintien de relations constructives avec Washington. Une coordination européenne forte est essentielle pour éviter un affaiblissement durable du continent dans une économie mondiale en mutation.