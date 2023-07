L’Europe débloque plus de 2 millions d’euros pour des employés licenciés en Belgique

Grâce à un Fonds européen spécial mondialisation, des travailleurs licenciés belges vont pouvoir être accompagnés.

C’est un triste feuilleton qui a duré pendant plusieurs mois. Un feuilleton qui avait commencé le 22 septembre 2021 quand Kuehne+Nagel annonce la fermeture de son site de logistique nivellois, Logistics Nivelles, pour le délocaliser en Flandre.

Pour le groupe, cette fermeture était inéluctable car le site n’était pas rentable (il avait pour unique client Carrefour). A l’époque, ce sont 549 emplois qui étaient menacés. Le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus s’en était mêlé, les syndicats avaient dénoncé cette procédure et le peu d’investissement réalisé par le groupe sur ce site. Des grèves s’en étaient suivies, et la fermeture définitive avait finalement eu lieu en novembre 2022.

Le site de Nivelles va retrouver une seconde vie grâce à une multinationale canadienne de logistique, « Go Crossroads ». Et les anciens employés vont quant à eux avoir droit à un soutien financier.

Une reconnaissance de l’impact des crises sur l’économie Belge

Ainsi, ce sont 603 anciens employés de la société « Logistics Nivelles SA » qui vont bénéficier d’une assistance de la part de l’Union européenne.

Le personnel licencié va en tout recevoir 2,5 millions d’euros d’aides, dont 85% (2,2 millions d’euros) seront couverts par l’UE. La Région wallonne financera les 15% restants (380 000 euros). Ces aides comprennent des conseils personnalisés à destination des salariés pour les aider à retrouver un emploi ; des formations pour développer de nouvelles compétences ; et un soutien particulier pour celles et ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise.

Vous vous demandez sûrement comment une telle somme a pu être débloquée au niveau européen ? Et bien c’est la Belgique qui a fait une demande de soutien au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) auprès de l’UE. Les députés européens ont dans ce cadre reconnu les impacts négatifs des dernières crises sur l’économie belge.

La pandémie de Covid 19 et l’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique et ont un impact négatif sur la croissance économique en Belgique. Communiqué du Parlement européen

Ainsi, ce Fonds d’ajustement à la mondialisation est là pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants qui ont perdu leur activité. Toutes les personnes impactées par des restructurations majeures et imprévues peuvent bénéficier de cette aide, incluant donc les effets économiques de la pandémie de Covid 19 et de la guerre en Ukraine, ainsi que les tendances économiques plus globales, comme la décarbonation ou l’automatisation. Les États membres peuvent demander un financement de l’UE lorsqu’au moins 200 travailleurs perdent leur emploi au cours d’une période de référence donnée.

Les députés européens ont également partagé leurs préoccupations quant à l’impact de ces licenciements sur les travailleurs âgés de plus de 50 ans et/ou peu qualifiés, car il leur est plus difficile de réintégrer un emploi stable. Ils précisent également que la fermeture de la filiale “affecte la région de Wallonie en Belgique, où le taux de chômage est plus élevé (8,4%) que la moyenne nationale.”

L’approbation définitive du Parlement en séance plénière est attendue lors de la session du 10 au 13 juillet à Strasbourg.