Les supermarchés français devront informer les consommateurs en cas de « shrinkflation »

Le gouvernement français veut obliger les supermarchés et hypermarchés à informer les consommateurs en cas de « shrinkflation », a-t-il été révélé vendredi par BFM Business. Cet anglicisme, contraction des mots « inflation » et « to shrink » (rétrécir, en anglais), consiste à masquer la hausse des prix en réduisant les quantités vendues.

Le gouvernement a réalisé un projet d’arrêté, envoyé à la Commission européenne pour validation, avec l’objectif d’une entrée en vigueur au printemps prochain.

Le projet d’arrêté prévoit que le distributeur indique sur l’emballage ou sur une étiquette placée à côté du projet la réduction de poids et la différence de prix. Cela devra se faire « de façon visible et lisible », avec des caractères de la même taille que l’indication du prix du produit.

Tous les magasins d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés seront concernés et les sanctions pourront aller d’une amende de 3.000 à 15.000 euros.

Obliger les distributeurs à avertir les clients de cette pratique de « shrinkflation » est la manière la plus rapide d’informer les consommateurs, estime le ministère français des Finances. Le gouvernement français souhaiterait à terme obliger les producteurs à mettre en place de tels avertissements.