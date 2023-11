Les parcs de batteries en renfort

La troisième enchère du CRM a, comme c’était attendu, fait la part belle aux grands projets de parcs de batteries. Pas de nouvelle centrale au gaz mais un soutien à la vieille unité de Vilvorde.

On le sait, le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM, capacity remuneration mechanism) a été mis en place pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique dans le cadre de la sortie du nucléaire. La troisième enchère, visant l’hiver 2027-2028, vient de s’achever. Les 22 projets introduits ont tous reçu l’aide demandée.

Outre les 973 MW des centrales électriques existantes qui seront subsidiés pendant un an, l’enchère concerne 600 MW de nouvelles capacités, principalement de nouveaux grands parcs de batteries. Le prix annuel moyen pour cette enchère a atteint 36.372,88 euros par MW, un chiffre en ligne avec les années précédentes.

Parmi ces nouveaux parcs, on épinglera les deux projets de Storm, le développeur flamand d’énergie verte déjà très impliqué dans l’éolien au nord comme au sud du pays (180 MW), le parc d’Engie à Vilvorde (110 MW), ceux d’Innotech à Harmignies (40 MW) et Aspiravi à Brecht (14 MW). Comme prévu, aucune nouvelle centrale à vapeur ou à gaz n’a reçu de subsides.

Par contre, la vieille centrale au gaz de Vilvorde (245 MW, photo), qui aurait dû céder sa place à une toute neuve refusée par le gouvernement flamand, va être prolongée. Elle sera maintenue en réserve pour être utilisée comme centrale de pointe pendant trois ans à partir de fin 2027.

Jusqu’ici, les trois enchères du CRM ont permis d’obtenir plus de 2.000 MW de nouvelles capacités, principalement via les deux nouvelles centrales au gaz de Seraing et des Awirs. La prochaine enchère aura lieu à l’automne 2024 et concernera l’hiver 2028-2029.