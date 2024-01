Les étudiants jobistes toujours plus nombreux à financer leurs études

Un étudiant sur deux a un job à côté de ses études, et parmi ces étudiants jobistes, 76 % travaillent pour financer leur scolarité, ressort-il d’une enquête de la Fédération des étudiants francophones (FEF).

Entre les mois de septembre et novembre 2023, le syndicat étudiant a recueilli près de 5.000 réponses via un formulaire disponible en ligne et sur certains stands sur les campus. Les étudiants jobistes se divisent en deux catégories : celles et ceux qui travaillent pour financer leurs études, et les autres qui souhaitent se faire de l’argent de poche. Ainsi, à la question « travaillez-vous pour payer vos études ? », ils sont 76,51 % à répondre par l’affirmative.

« Ce qui témoigne de la nécessité grandissante des étudiants à devoir se trouver un travail pour compenser la hausse du coût des études », analyse l’organisation de défense des étudiants, qui relève dans son enquête plusieurs postes de dépenses tels que l’alimentation, le logement, le minerval et les supports de cours. A noter encore que près de 80 % des répondants estiment que leur job étudiant a un impact négatif sur leurs études. Les étudiants jobistes n’ont jamais été aussi nombreux. En dix ans, ce nombre a progressé de 42 %, pour atteindre 627.000 étudiants-travailleurs en 2022, contre 441.000 en 2012, selon l’Office national de sécurité sociale (ONSS).