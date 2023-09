Les entreprises européennes en Chine s’inquiètent des nouvelles lois de sécurité nationale et s’interrogent sur leur activité dans ce pays, a mis en garde lundi à Pékin le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis.

En déplacement dans la capitale chinoise à l’occasion du Dialogue économique et commercial entre la Chine et l’Union européenne, M. Dombrovskis s’exprimait lundi matin face aux étudiants de la prestigieuse université Tsinghua. « Les entreprises européennes sont inquiètes de la direction que prend la Chine« , a déclaré le commissaire, et « beaucoup d’entre elles s’interrogent sur leur position dans ce pays« .

« Elles se demandent si ce que beaucoup considéraient comme une relation +gagnant-gagnant+ au cours des dernières décennies pourrait devenir une dynamique +perdant-perdant+ dans les années à venir », a-t-il ajouté. « Le gouvernement chinois a créé un environnement commercial plus politisé en élargissant sa panoplie d’outils pour protéger la sécurité nationale et son développement », a-t-il noté.

Et « cela s’est traduit par une moindre transparence, un accès inégal aux marchés publics, des discriminations sur les normes et exigences en matière de sécurité, ainsi que des exigences en matière de localisation et de transfert de données ».

De nouvelles lois

Le commissaire européen a notamment cité les lois de sécurité nationale récemment approuvées en Chine. « La nouvelle loi sur les relations étrangères et la nouvelle version de la loi anti-espionnage inquiètent grandement notre communauté d’affaires« , a-t-il souligné, car « leur ambiguïté laisse trop de marge d’interprétation ».

Le récent rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Union européenne avait lui aussi dressé des conclusions inquiétantes, estimant que les entreprises européennes en Chine sont confrontées à un climat des affaires « de plus en plus ambigu » et que le « flou » des réglementations expose les compagnies à davantage de « risques ».