Les diamants russes bientôt complètement bannis

La question a longtemps fait l’objet de blocage, notamment de la Belgique, mais elle semble aujourd’hui tranchée. Les diamants russes seront complètement bannis à partir du 1er septembre 2024.

Les dirigeants du G7 sont parvenus à un accord, mercredi soir, sur un système de traçage des diamants qui visent à bannir les diamants bruts russes. Les règles doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2024, avec une période transitoire jusqu’au 1er septembre, selon une déclaration.

Concrètement, des restrictions sur les importations de diamants non industriels extraits, transformés ou produits en Russie seront imposées à partir du 1er janvier. À partir du 1er mars, les diamants russes façonnés dans des pays tiers seront également concernés. En outre, les pays du G7 – États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Japon et Union européenne – mettront en place d’ici le 1er septembre un mécanisme de vérification et de certification des diamants bruts fondé sur la traçabilité. La conception et la mise en œuvre de ce système doivent encore être peaufinées. Bannir les diamants russes est une manière de sanctionner la Russie pour son invasion de l’Ukraine et de restreindre les moyens de Moscou de financer la guerre.

La Belgique fortement impliquée à cause d’Anvers

La Belgique s’est fortement impliquée dans le dossier des diamants, soucieuse de préserver la place d’Anvers, l’un des plus importants hubs diamantaires mondiaux. C’est elle qui a pris l’initiative de développer avec le G7 le système de traçabilité des pierres précieuses. En septembre, le Premier ministre Alexander De Croo avait invité le secteur mondial du diamant à « franchir le dernier mile » vers l’interdiction des pierres russes, lors d’une intervention en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. L’accord formel du G7 est « une étape essentielle pour réduire considérablement les flux d’argent provenant du commerce des diamants vers la Russie », selon M. De Croo. « La déclaration du G7 offre au secteur diamantaire anversois une occasion unique de devenir le centre commercial des diamants ‘propres' », a-t-il déclaré. L’accord du G7 doit désormais être transposé dans le 12e train européen de sanctions contre la Russie que la Commission européenne doit divulguer prochainement. D’après Alexander De Croo, c’est une question de jours. Ensuite, ces sanctions devront être approuvées par les 27 pays de l’UE.