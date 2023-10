Le taux de chômage encore en légère baisse dans la zone euro

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 6,4% dans la zone euro au mois d’août, en légère baisse par rapport au taux de 6,5% de juillet dernier et de 6,7% en août 2022, rapporte lundi l’office statistique de l’Union européenne (UE) Eurostat.

L’indicateur se situe à son plus bas niveau historique depuis que l’office européen compile ces données, en avril 1998.

Le taux de chômage de l’UE a lui atteint 5,9% le mois dernier, contre 6,0% en juillet. Selon les statistiques d’Eurostat, 12,837 millions de personnes étaient au chômage dans l’UE en août, dont 10,856 millions dans la zone euro. Par rapport à juillet, le chômage a diminué de quelque 112.000 personnes dans l’UE et de 107.000 dans la zone euro. Les taux de chômage les plus importants étaient observés en Espagne (11,5%) et en Grèce (10,9%), contre 5,5% en Belgique.