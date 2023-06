Le Setca appelle à constituer un front « progressif » pour les élections 2024

A un an des élections, le Setca appelle les partis « de gauche et/ou progressistes » à se rassembler pour défendre les droits des travailleurs et des allocataires sociaux, des droits qui aujourd’hui sont « mis à mal, collectivement comme individuellement ».

Le syndicat socialiste avance plusieurs exemples de l’actualité démontrant, selon lui, que la survie des droits fondamentaux est menacée. La liberté de manifester est ainsi grandement compromise par le projet de loi du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

« Ces dernières années, les différentes réformes dans le secteur de la justice ont souvent rendu inaccessibles les tribunaux aux moins nantis (…) Quand les gens sont déçus, désemparés ou que le système ne leur est plus accessible, ils se tournent vers d’autres horizons. Trop souvent, l’extrême droite tente de récupérer les thèmes sociaux alors que nous savons pertinemment bien que le progrès social n’est pas dans leur ADN », analyse le Setca.

Aucune formation politique précise n’est mentionnée par le Secta dans son appel à former une « gauche unie et forte », mais le message s’adresse aux PS, Vooruit, Groen, Ecolo, PTB et PVDA. Le syndicat attend une action dès maintenant, encourageant les partis à critiquer la droite ensemble, à ne pas se diviser, et à afficher leur unité en retirant les dispositions sur le projet de loi anti-casseurs.