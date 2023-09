Le port de Bruxelles à nouveau raccordé au rail en 2024

Aussi curieux que cela puisse paraître, le port de Bruxelles n’est plus relié au réseau ferroviaire. Mais il le sera à nouveau à partir de juin 2024. Un permis d’urbanisme vient d’être attribué, et fait suite à un accord entre Infrabel, le Port de Bruxelles et la SFPIM Real Estate, le propriétaire du terrain.

C’est la conclusion d’un imbroglio. La ligne avec la gare de triage de Schaerbeek avait été déclassée. « La desserte du port de Bruxelles était enlisée dans un imbroglio juridique », a indiqué Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité, dans le communiqué annonçant le permis. « Nous avons pu la sortir par la concertation avec Infrabel et la Région bruxelloise. »

Pour relier le terminal de conteneur multimodal

La Région souhaitait qu’un lien ferroviaire soit établi entre le terminal conteneur du port de Bruxelles, quai Monnoyer, en cours d’agrandissement, et Schaerbeek-Formation. Cela semblait logique puisque l’objectif fédéral est de doubler la part de marché du fret rail d’ici 2030, et la Région de Bruxelles Capitale souhaite également réduire le transport de fret routier.

Le port de Bruxelles couvre 116 hectares et est le second port intérieur du pays. Il relève depuis 1993 d’une société régionale homonyme.