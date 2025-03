Le coût des droits de douane pour la Belgique est connu

Les secteurs à forte valeur ajoutée nationale, à l’instar des industries pharmaceutique et chimique, sont plus exposés aux éventuels droits de douane américains visant l’Union européenne (UE), ressort-il d’une étude publiée mercredi par le groupe ING.

La Belgique, dont l’économie est très ouverte et dépendante, a connu une perte de compétitivité et est particulièrement vulnérable aux éventuels droits de douane imposés par les États-Unis à l’UE. Ces droits de douane pourraient avoir une incidence négative sur les secteurs-clés du pays, mais aussi sur le produit intérieur brut (PIB), d’autant plus que les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la Belgique hors UE.

À court terme, ING a estimé l’impact d’un droit de douane de 10% sur tous les produits à 0,11% du PIB et d’un droit de 25% à 0,26% du PIB. Cela représente 1,5 milliard d’euros

“Il s’agit là de l’impact direct immédiat des droits de douane, mais l’effet négatif sur le PIB peut être encore plus important à court terme en raison d’effets indirects, tels qu’une perte de confiance et un impact négatif sur les marchés financiers”, a relevé la banque.

Améliorer la compétitivité

ING estime dès lors qu’il est essentiel d’améliorer la compétitivité de la Belgique en concentrant les politiques sur le contrôle des coûts de la main-d’œuvre et des prix de l’énergie.

La banque pointe également la nécessité de maintenir et de renforcer la création de valeur en Belgique au sein des chaînes de valeur mondiales, en particulier dans les secteurs pharmaceutique et chimique, alors que les exportations belges ne sont pas entièrement produites sur le territoire. Cela pourrait atténuer l’impact des droits de douane en réduisant l’élasticité des échanges.

Bien que la politique commerciale soit définie au niveau européen, en période d’incertitude géopolitique, il est important de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement en diversifiant les partenaires commerciaux, estime encore ING.