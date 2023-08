Le casse du siècle, bis?

Aux Etats-Unis, le gestionnaire de fonds Michael Burry prédit encore un effondrement des cours.

Vous vous souvenez du film The Big Short ( traduction française: Le Casse du siècle)? Il racontait l’histoire vraie d’un médecin devenu gestionnaire de fonds spéculatif, Michael Burry, qui avait deviné le prochain écroulement du marché immobilier américain et avait parié massivement en 2007 contre les titres adossés aux crédits hypothécaires.

Malgré la défiance de certains de ses investisseurs qui s’étaient retirés, Burry et son fonds, Scion Asset Management, avaient empoché 800 millions de dollars de gains quand le marché s’était effondré en 2008.

Or, Michael Burry semble anticiper un nouvel effondrement. Selon une déclaration aux autorités régulatrices américaines, Scion Capital a ouvert une position vendeuse de 890 millions sur le S&P500 et de 740 millions sur le Nasdaq, soit une position nominale vendeuse de plus de 1,6 milliard de dollars.

Aujourd’hui, plus de 90% du portefeuille de Scion est donc investi à la baisse, un pari qui a provoqué pas mal d’effervescence sur les réseaux sociaux. Mais Michael Burry n’a pas toujours raison. En janvier, il avait conseillé aux 1,4 million d’abonnés de sa newsletter de vendre les actions qu’ils avaient en portefeuille. Mais à la fin du mois de mars, il avait rétropédalé, avouant son erreur. Car le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont tous deux enregistré des gains importants depuis le début de l’année, progressant respectivement de 16% et de 38%.