Le batteur et animateur radio Marc Ysaye rejoint le MR

Le batteur du groupe belge de rock Machiavel et animateur radio Marc Ysaye rejoint le MR, a annoncé le président des libéraux francophones Georges-Louis Bouchez jeudi lors d’une conférence de presse en présence de l’intéressé.

Marc Ysaye sera candidat tant aux élections de juin qu’aux communales en octobre, a ajouté M. Bouchez, sans préciser la liste sur laquelle il figurera. La divulgation des listes aura lieu à partir de dimanche, lors de la tournée des vœux du MR, province par province. M. Ysaye a indiqué habiter Corbais, dans la commune de Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon).

Au sein du MR, M. Ysaye sera « un référent sur le plan culturel », mais aussi sur « l’évolution de la société et la laïcité ».

« Dans ma vie, je voulais faire trois choses. La musique et la radio, j’ai fait les deux. Je voulais faire science politique et être diplomate et je ne l’ai pas fait. Machiavel a marché très très vite. C’était les études ou Machiavel et j’ai choisi Machiavel », a confié Marc Ysaye.

À ses yeux, « on est à un vrai tournant sociétal important », a-t-il indiqué en affirmant penser à ses six petits-enfants. « On doit absolument faire attention à toutes les dérives auxquelles on assiste aujourd’hui », a estimé Marc Ysaye, citant ensuite pêle-mêle l' »écriture inclusive », la « dictature des minorités », le « wokisme » ou encore la « cancel culture ».

À chaque prise de position, je pense exactement la même chose

Pas de place particulière

Âgé de 70 ans, Marc Ysaye a été animateur radio pendant 41 ans, dont 40 à la RTBF. Sur le service public, il a été directeur de Radio 21 avant de lancer Classic 21 en 2004, gardant son émission consacrée aux classiques du rock programmée le dimanche matin. L’année dernière, il avait rejoint la radio privée Bel RTL. Il est toujours membre du groupe Machiavel, qui se produit encore sur scène.

Marc Ysaye a indiqué se mettre au service du parti, dans un propos confirmé par M. Bouchez, assurant qu’il n’avait demandé aucune place particulière au sein du parti ou sur une liste.

« J’ai toujours voté libéral », a confié Marc Ysaye. « Ce qui m’a attiré dans ce parti, c’est que ce qui est dit, écrit, pensé, réfléchi me correspond complètement. À chaque prise de position, je pense exactement la même chose », a-t-il ajouté, assurant être « quelqu’un de profondément ancré à droite. »

« J’ai un immense respect pour la RTBF », a-t-il encore assuré, questionné sur le positionnement du parti à propos du média de service public. Mais « je me suis détaché de la ligne éditoriale de l’information. »