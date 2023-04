L’Allemagne devrait échapper à la récession en 2023

L’Allemagne devrait connaître une croissance de 0,3% de son PIB en 2023, échappant ainsi à la récession grâce à la baisse des prix de l’énergie, et malgré une forte inflation à 6,0%, indiquent mercredi les principaux instituts économiques du pays.

« Le recul de l’économie au cours de l’hiver 2022/2023 a été moins sévère que prévu », a déclaré Timo Wollmershäuser, de l’institut IFO, dans un communiqué. Les experts des instituts (IFO, IFW, IWH et RWI) tablaient, lors de leurs dernières prévisions d’automne, sur une contraction de 0,4% du PIB.

La crise énergétique provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine a provoqué un net ralentissement de l’activité dans la première économie européenne. L’Allemagne a ainsi subi une chute de 0,4% du PIB au quatrième trimestre. Mais l’activité économique a finalement mieux résisté que redouté, et pourrait même connaître une légère croissance au premier trimestre.

« La raison principale en est que la perte de pouvoir d’achat a été plus faible du fait de la baisse des prix de l’énergie« , selon M. Wollmershäuser. Après des sommets atteints en août, les prix du gaz et de l’électricité ont progressivement baissé, grâce à la hausse de l’approvisionnement en gaz liquéfié et au bouclier tarifaire mis en place en Allemagne.

L’industrie allemande, qui était face à de sombres perspectives il y a quelques mois, semble elle aussi sortir la tête de l’eau, avec une forte hausse de 4,8% des commandes enregistrée en février.

Le gouvernement allemand prévoit une croissance de 0,2% en 2023, alors qu’il s’attendait lui aussi à une chute du PIB l’automne dernier.