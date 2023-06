L’ajustement budgétaire de mars ? «Un tour de force », selon Alexia Bertrand

La Vivaldi s’est accordée sur l’ajustement qui prévoit un effort net d’1,75 milliard d’euros pour 2023 et 2024. Le déficit devrait s’élever à 26,7 milliards d’euros à la fin de l’année -4,6% du PIB au lieu des 5,9% attendus. Pour la secrétaire d’État au Budget Alexia Bertrand (Open Vld) l’ajustement budgétaire conclu en mars dernier par le gouvernement fédéral est un « tour de force ».

L’ajustement budgétaire a fait l’objet d’un long débat mercredi en séance plénière de la Chambre. Après 8 heures de discussions, Mme Betrand a défendu la politique du gouvernement fédéral face aux critiques de l’opposition.

La libérale a expliqué son point de vue en « racontant une histoire » via un calcul. « Nos recettes fiscales et non fiscales s’élèvent à 160 milliards d’euros. De ces 160 milliards, le fédéral doit immédiatement redistribuer 130 milliards, dont 48 à la sécurité sociale, 77 aux entités fédérées, 8 à l’Europe.

25 milliards

Concrètement, il ne reste qu’environ 25 milliards d’euros pour notre politique fédérale. Et sur ces 25 milliards, il faut consacrer immédiatement 8,6 aux charges d’intérêts de la dette, ce sera 10 milliards l’année prochaine. Et donc, sur les 160 milliards que le gouvernement perçoit, il en conserve 16 pour financer 36 milliards de dépenses primaires, pour les fonctions-clés : justice, police, défense, asile et migration, politique scientifique, paiement des fonctionnaires. »

Pour Alexia Bertrand, cette situation ne signifie pas que « le gouvernement jette l’argent par les fenêtres », mais que « les réformes sont nécessaires. C’est arithmétique », a-t-elle conclu, évoquant notamment la réforme fiscale et la réforme des pensions sur lesquelles planche l’exécutif. Dans ce contexte, l’ajustement budgétaire de mars est « un tour de force », a-t-elle indiqué, affirmant que l’effort total s’élèvera à 11 milliards à la fin de la législature.

Le vote sur l’ajustement interviendra jeudi.