La Wallonie décide enfin de sa fiscalité sur les voitures

La première version de la réforme de la fiscalité automobile wallonne avait donné lieu à de solides frictions au sein du gouvernement.

Faute d’un accord politique, la réforme de la fiscalité sur les automobiles a donc été revue à la baisse, ne touchera pas à la taxe de circulation annuelle et se contentera de modifier la taxe de mise en circulation (TMC). Afin de laisser aux gens le temps de s’adapter, elle n’entrera pas en vigueur en 2024 mais le 1er juillet 2025.

La nouvelle TMC évoluera en fonction des émissions carbonées du véhicule, de son poids, de son impact sur les infrastructures et sur la sécurité routière. Les hybrides et les véhicules électriques de petite et moyenne tailles en sortent donc gagnants. Exemple? Une Megane E-Tech verra sa TMC passer de 61,5 à 50 euros alors que celle de la Model Y de Tesla grimpera de 61,5 à 1.404,50.