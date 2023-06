La Vivaldi sur le fil iranien: on gagne du temps, le PS serait le grand vainqueur d’une chute

Ecologistes et socialistes s’accordent pour recevoir « davantage de réponses » de la part d’Hadja Lahbib. Pour Alexander De Croo, l’incident… est clos. Mais l’ambiance reste délétère et le « crime » profiterait à… Paul Magnette.

Tombera ou tombera pas? Le sort de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), mais aussi de la Vivaldi tout entière, reste suspendu à la position des socialistes et des écologistes. Réunis pour évaluer l’attitude qu’ils adopteront ce jeudi après-midi en séance plénière de la Chambre, verts et rouge ont décidé ce jeudi midi de… donner du temps au temps. L’affaire des visas iraniens vaut-elle une crise, et de quelle ampleur? Voilà toute la question.

Les réserves de l’Office des étrangers

Ecolo-Groen, PS et Vooruit, qui ont violemment critiqué la ministre lors de la séance houleuse de mercredi, affirment qu’ils ont besoin de « davantage de réponses » de la part de la ministre libérale. Précision importante: cela signifie qu’ils ne voteront pas la motion de défiance déposée au parlement par l’opposition. La ministre ne sera pas contrainte de démissionner et la Vivaldi reste en place. Du moins pour l’instant…

Mais la coalition fédérale est mal en point, ô combien! Et le problème, cette fois, c’est que le sort d’Hadja Lahbib est désormais lié, l’air de rien, à celui du Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), qui l’a soutenue dans son argumentation. En outre, le MR n’est pas prêt à lâcher sa pépite bruxelloise, venue de la RTBF. C’est dire combien la situation est explosive.

Qui plus est, les révélations risquent de se multiplier: Le Soir revient à la charge avec le fait que l’Office des étrangers aurait émis des réserves à la venue Belgique du maire de Téhéran. Commentaire d’un libvéral: « Cela va devenir intenable. »

La cible est Bouchez

Les questions de principes relatives aux relations avec l »Etat voyou » ou à la sécurité de citoyens sont certes en première ligne dans ce dossier, de même que le fait pour Hadja Lahbib d’avoir menti ou non au parlement (en référence avec la « jurisprudence » établie par l’écologiste Sarah Schiltz). Mais en toile de fond, il y a les relations devenues exécrables entre président de partis, certainement du côté francophone.

Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Paul Magnette (PS) ne peuvent plus supporter le mode de fonctionnement de leur homologue libéral Georges-Louis Bouchez. en confiant qu’elle souhaitait prendre le temps, la ministre écologiste Zakia Khattabi ce matin: “Moins Bouchez s’occupe de la situation de Hadja Lahbib, plus nous avons de chances de nous en sortir par le haut ». C’est tout dire…

Le PS serait le grand vainqueur

A qui profiterait le crime? En cas de chute de la Vivaldi, ce qui n’est pas à exclure, le PS serait le grand vainqueur d’élections anticipées. Dans le dernier sondage en date, la famille socialiste est de loin la première du pays, loin devant des libéraux qui accusent le coup de la chute vertigineuse de l’Open VLD en Flandre.

Interrogé sur LN24, mercredi, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) répondait lorsqu’on lui demandait si Conner Rousseau, président de Vooruit, serait le candidat idéal pour le Seize en cas d’alliance avec la N-VA: « Dans l’état actuel des sondages, c’est Paul Magnette. » Tout serait-il dit (bis)?

De Croo: « L’incident est clos »

A la Chambre, ce jeudi après-midi, l’opposition a interpellée le Premier ministre au sujet de l’ambiance au sein du gouvernement. « Quand on entend ce que disent le partenaires du gouvernement, on se dit que l’heure est grave, souligne François De Smet (DéFi). Qu’allez-vous faire pour restaurer la confiance? »

Réplique d’Alexander De Croo: « L’incident est clos. Si vous voulez continuer à débattre au sujet du Brussels Urban Summit, rendez-vous en commission. » La mission de ce gouvernement est claire: continuer à protéger les citoyens et à prendre des décisions pour que ce pays avance. » Circulez, y a rien à voir? Vraiment?