La reprise de l’inflation confirmée en décembre (infographies)

L’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé atteignait en décembre 0,5% contre -0,8% en novembre et -1,7% en octobre, selon les données publiées lundi par Statbel. L’inflation sous-jacente (hors énergie et produits alimentaires non transformés) est assez stable, s’élevant à 5,5% en décembre contre 5,6% en novembre.

L’inflation des produits alimentaires s’élevait le mois dernier à 7,1% contre 7,9% le mois précédent. Au printemps 2022, cette inflation a commencé à augmenter fortement pour atteindre un pic de 20,3% en mars dernier. Depuis, elle diminue progressivement. L’inflation des huiles, du poisson, des produits laitiers, du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement progressé jusqu’en mars mais est en diminution depuis lors, constate l’office de statistiques.

Une contribution négative de l’énergie

La contribution de l’énergie à l’inflation est négative depuis janvier 2023 et se chiffre à -4,2%. Les produits alimentaires contribuent à hauteur de 1,1%. L’électricité coûte désormais 35,5% de moins qu’il y a un an. Le gaz naturel coûte 58,9% de moins en glissement annuel. Le prix du gasoil de chauffage a augmenté de 4,8% par rapport à l’an dernier. Boissons alcoolisées et tabac ont le plus contribué à l’inflation (+9,1%) alors que le groupe « Logement, eau et énergie » affiche la plus faible inflation (-18,6%).