La Foire de Libramont fera son retour du 28 au 31 juillet

Le thème de cette 87e édition? « L’agriculture, une histoire sans faim? Élevons, cultivons, transmettons ». La foire sera précédée cette année de « l’Agreen Startup », un « hackathon » dédié aux secteurs agricole, forestier et environnemental, ont annoncé vendredi ses organisateurs.

La Foire de Libramont, qui attire bon an mal an quelque 200.000 visiteurs, ce qui en fait la « plus grande foire en plein air d’Europe », entend poursuivre son rôle de vitrine du monde agricole, de lieu d’inspiration et d’échanges alors que les crises (sanitaires, environnementales, climatiques, géopolitiques, énergétiques…) se succèdent et n’épargnent pas le monde agricole. « L’agriculture que nous défendons est avant tout locale, nourricière, circulaire, autonome, la moins dépendante possible aux énergies fossiles et aux grands enjeux géostratégiques », a rappelé son président, Jean-François Piérard, au cours d’une conférence de presse.

Sur le plan commercial, la grand-messe du monde agricole semble déjà un succès puisque sa directrice commerciale annonce 642 exposants déjà inscrits et un taux d’occupation de 98% des 100.000 mètres carrés du champ de foire, à un gros mois de l’évènement. « L’année dernière, au même stade, nous étions à 88% », a précisé Caroline Willems, soulignant que 28% des exposants seront étrangers, avec une douzaine de nationalités représentées. Parmi les 72% d’exposants belges, environ 40% viennent du nord du pays.

Divers pôles thématiques

Avec ses pôles thématiques (« ferme connectée », « lait », « one health »…), ses parcours et allées, ses conférences, Libramont concentrera à nouveau sur quatre jours une multitude d’évènements dans l’évènement, tant professionnels que grand public, parmi lesquels les traditionnels concours et défilés d’animaux et de machines, un marché de produits du terroir (Ardenne joyeuse), des spectacles et remises de prix ou encore des activités pour les enfants comme la « Ferme enchantée » et son « ‘espace caresses ».

La Foire agricole accueille aussi régulièrement de nombreux responsables politiques et diverses personnalités. L’an dernier, pour sa première édition post-covid après deux annulations en 2020 et 2021, la grand-messe du monde agricole avait dénombré 198.932 visiteurs sur ses quatre jours, auxquels s’étaient ajoutés 37.763 visiteurs lors des démonstrations forestières (« Demo Forest »), organisées une année sur deux.