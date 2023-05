La Commission européenne a proposé un 11e paquet de sanctions contre la Russie

La Commission européenne a soumis vendredi aux Etats membres de l’UE un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie destiné à éviter le contournement des sanctions européennes, a annoncé lundi son porte-parole.

« L’objectif est d’éviter que des biens interdits d’exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe« , a expliqué Eric Mamer.

La proposition de la Commission vise 541 sociétés dont 526 russes, et comprend pour la première fois huit compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie, selon un document consulté par l’AFP. Une société iranienne, 2 compagnies des Emirats Arabes Unis, 2 firmes basées en Ouzbekistan, une en Arménie et une en Syrie sont également ciblées. La Commission propose de restreindre les possibilités d’exportations par ces sociétés.

La proposition ne mentionne pas l’interdiction des importations de diamants de Russie, réclamée par de nombreux Etats membres. La mesure doit être discutée lors de la réunion du G7 prévue du 19 au 21 mai à Hiroshima (Japon) et elle pourrait être ajoutée en cas d’accord, a-t-on expliqué de source diplomatique.

Le onzième paquet sera discuté mercredi par les représentants des Etats membres à Bruxelles et plusieurs réunions seront nécessaires pour parvenir à son adoption, car la proposition est très technique, ont expliqué deux sources diplomatiques à Bruxelles. Une adoption avant la réunion des ministres des Affaire étrangères de l’UE prévue les 22 et 23 mai est jugée « peu probable », mais le nouveau train de sanctions pourrait être soumis aux dirigeants de l’UE lors de leur sommet le 30 juin.

L’Union européenne veut se donner les moyens de lutter contre le contournement de ses sanctions et cherche à dissuader les firmes étrangères et les pays tiers d’aider Moscou en réexportant vers la Russie des biens utilisables par le complexe militaro-industriel russe, notamment les semi-conducteurs et les circuits intégrés, a souligné la source diplomatique.

La proposition cible ainsi les réfrigérateurs, les imprimantes, les calculatrices électroniques et d’autres produits. La liste compte 155 pages. L’UE a constaté une augmentation des importations des biens avec des composants électroniques en Turquie, au Kazakhstan, en Chine et dans les Emirats Arabes Unis et leur réexportation en Russie, a précisé un diplomate européen.