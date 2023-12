Jean-Luc Dehaene revit grâce à l’IA

L’ancien premier ministre Jean-Luc Dehaene a été ramené à la vie grâce à une intelligence artificielle basée sur de vieilles images et de vieux extraits sonores.

« The beast is back » (La bête est de retour), peut-on lire au début d’une vidéo spéciale diffusée par le CD&V mercredi. Cette vidéo fait partie de la pré-campagne du parti centriste. Le CD&V y met l’accent sur « plus de respect pour le peuple », peut-on lire dans un communiqué de presse publié mercredi soir. « Au cours des dernières décennies, le CD&V a toujours été le moteur de la prospérité dans ce pays et cela s’est souvent accompagné de réformes importantes dans différents domaines », ont déclaré les chrétiens-démocrates flamands. « Il suffit de penser aux efforts déployés par l’ancien premier ministre Dehaene à la fin des années 1990 pour faire entrer notre pays dans la zone euro ».